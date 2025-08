A/O wieder im Torrausch – die „Dampflok“ ist an sieben Toren beteiligt

A/O ist im Pokalwettbewerb nicht zu stoppen und schießt den dritten Gegner, der zuvor zwei Kreisvertreter eliminierte, deutlich ab. Was bedeutet das für den Ligastart?

Die Spielvereinigung gab sich wie in den vorherigen Duellen mit dem Deinster SV (7:1) und dem TV Oyten (8:1) keine Blöße und servierte den dritten Bezirksligisten in Folge deutlich ab.

Enes Badur, den Trainer Kevin Speer liebevoll als „Dampflok“ beschreibt, war mit fünf Toren und zwei Assists an sieben der acht A/O-Toren beteiligt.

Trotz des dritten Kantersiegs am Stück möchten sich die Ahlerstedter vor dem Ligastart aber noch nicht in Sicherheit wiegen „Von unseren drei Gegnern hat Unterstedt schon den besten Eindruck gemacht, weswegen der Sieg in der Beurteilung schon mehr wert ist“, sagt Speer.

„Weil wir zuletzt aber gegen keinen Landesligisten gespielt haben, können wir noch nicht zu 100 Prozent einordnen, wie weit wir sind. Mit dem ersten Ligaspiel wissen wir, wohin die Reise geht.“

Am Donnerstag, 7. August, um 20 Uhr eröffnet Ahlerstedt gegen Aufsteiger SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen dann die Landesliga-Saison 2025/26. Im Bezirkspokal-Viertelfinale ist A/O erst wieder im Oktober gefragt, der Gegner wird noch ausgelost.