A/O verpasst Achtungserfolg in Nachspielzeit

Ahlerstedt. Bis in die Schlussphase schien die SV Ahlerstedt/Ottendorf für eine Überraschung beim neuen Tabellenführer der Fußball-Obrliga, dem SC Spelle-Venhaus, sorgen zu können. Stattdessen bog der Favorit einen Rückstand noch um

A/O musste so noch in der Nachspielzeit einen 1:2-Rückstand schlucken.Die Ahlerstedter riefen einen hochkonzentrierten Auftritt ab und rechneten sich eine gute Chance aus, Zählbares zu entführen. Die Aussichten darauf erhöhten sich, als Corvin Höft die Gäste früh in Führung beförderte (14.).