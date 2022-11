A/O verliert packendes Derby

Ahlerstedt. Gut 700 Zuschauer sahen am Freitagabend in Ahlerstedt ein packendes Derby in der Fußball-Oberliga Niedersachsen. Die SV Ahlerstedt/Ottendorf verlor gegen den Heeslinger SC mit 1:2. Wobei der Favorit in der Schlussphase ordentlich wackelte.