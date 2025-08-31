A/O verliert erstes Saisonspiel

Weil A/O hinten Geschenke verteilte und vorne Chancenwucher betrieb, lief der Favorit lange einem Rückstand hinterher. Nachdem Enes Badur die Gäste mit einem Dreierpack zurück ins Spiel führte und die Partie zu kippen schien, unterlief ausgerechnet dem vermeintlichen Spieler des Spiels beim Klärungsversuch nach einem Konter das entscheidende Eigentor.

„Das ist für uns ein ganz bitterer Sonntag“, sagt A/O-Coach Kevin Speer, dessen Team mit der ersten Niederlage die Tabellenführung an die punktgleiche SV Drochtersen/Assel II abgibt. „Wir haben uns heute wirklich fahrlässige Fehler geleistet.“ Unter der Woche hatte sich auch noch Youngster Jonas Lüdemann im Training schwer am Knie verletzt.