A/O verliert erneut gegen Angstgegner

Der Tabellenführer war für die VSV zu stark. "Wir verlieren natürlich nur ungerne, aber man muss neidlos anerkennen: Hollage spielt einen richtig guten Ball", so Bernd Albers, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft genauso zufrieden war. "Ich kann niemandem einen Vorwurf machen, wir haben uns sehr gut verkauft." Und tatsächlich: Die VSV hielten den besten Angriff der Liga (durchschnittlich mehr als sechs Tore in den letzten fünf Partien) mit nur zwei Gegentoren relativ gut in Schach. Was auffällt: Hedendorf-Neukloster agiert mittlerweile deutlich mutiger als in den ersten Spielen. Tore: 0:1 (16.) Gühmann, 0:2 (32.) Jarzyna.

"Es gibt Mannschaften, gegen die kann man machen, was man will, man gewinnt einfach nicht", so Maik Ratje. Für A/O ist Andervenne derzeit genau jenes Kryptonit. In den letzten vier Spielen hagelte es immer klare Niederlagen (1:15 Tore). Dieses Mal spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf aber so gar nicht: Das formstarke A/O trat aggressiv und mit viel Willensstärke auf. Es sei auf dem Platz spürbar gewesen, dass das Team dem Angstgegner endlich besiegen wolle, so Ratje: "Wir haben uns halt nur nicht belohnt." Sein Team hatte überwiegend den Ball und verzeichnete ein klares Chancenplus. "Andervenne hingegen macht aus zwei Chancen drei Tore." Bis zum nächsten Spiel sei die ärgerliche Niederlage wieder aus dem Kopf. Am 4. November steht das Derby in Hedendorf an. Tore: 1:0 (33.) Meyer, 2:0 (71.) Meyer, 3:0 (82.) Hoff.