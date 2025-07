– Foto: Jörg Struwe

A/O verliert das Finale - deutet aber schon das große Potenzial an Mit Bildergalerie: Heeslinger SC gewinnt Fußballwoche Verlinkte Inhalte Fliesen Outlet Cup Ahlerstedt/O Heeslingen

A/O konnte seinen Titel bei der eigenen Fußballwoche nicht verteidigen. Im Finale setzte sich der Heeslinger SC knapp durch. Die A/O-Verantwortlichen waren aber zufrieden.

Wer durch den Eingang am Auetal-Stadion schlendert, dem fällt zugleich oder zumindest auf den zweiten Blick der große weiße Fleck am Mittelkreis des Fußballfeldes auf. A/O-Vorsitzender Niklas Nissen sitzt am Finaltag der A/O-Woche im Kassiererhaus und gibt gut gelaunt Auskunft. Gestern, 16:00 Uhr Heeslinger SC Heeslingen SV Ahlerstedt/Ottendorf Ahlerstedt/O 2 1

So hat die Spielvereinigung einen Leasingvertrag über drei Jahre für einen programmierbaren Roboter abgeschlossen. Dieser zieht auf den Plätzen die Linien, die anderswo noch mit dem Kreidewagen schweißtreibend aufgetragen werden. Innerhalb von vier Stunden hat der Roboter für das Vorbereitungsturnier nun das Wappen der SV A/O auf den Rasen gezaubert. Ein einmaliger, aufwendiger Spaß, so Nissen. Das Vorbereitungsturnier fand bei seiner 39. Auflage mit nur vier Mannschaften statt und wurde an nur zwei Tagen ausgespielt. Ein Testlauf. In den vergangenen Jahren ließ die Zuschauerresonanz an den Wochentagen stetig nach. Weil der Bezirkspokal eine so frühe Terminierung erfordert, war auch das fußballerische Niveau gesunken. 250 Zuschauer am Freitag seien eine gute Ausbeute, befand Nissen. Am Sonntag waren es etwas weniger als 200.