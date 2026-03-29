A/O unterliegt Freiburg/Oederquart

"Aus Ahlerstedter Sicht war es kein gutes Spiel. Von Beginn an fanden wir nie richtig Zugriff und konnten unsere gewohnte Spielkontrolle nicht aufbauen. Freiburg/Oederquart stand kompakt, verteidigte diszipliniert und ließ kaum klare Torchancen zu. Vor allem im zweiten Durchgang wurde Freiburg zunehmend gefährlicher und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Dass es lange beim 0:0 blieb, war vor allem unserem starken Torwart Tom Duncker zu verdanken, der mit mehreren Paraden glänzte. Kurz vor der Halbzeit sowie in der Schlussphase war jedoch auch er machtlos, als Freiburg/Oederquart die Chancen konsequent nutzte.

Wir haben kämpferisch dagegengehalten, mussten aber anerkennen, dass die SG heute in allen Belangen einen Tick wacher und konsequenter war. Die Niederlage geht daher in Ordnung. Nun gilt der volle Fokus dem Plaketten-Halbfinale, in dem wir wieder alles in die Waagschale werfen werden. Anschließend richtet sich der Blick erneut auf den Abstiegskampf", so Marquardt.

Während die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV nach der vierten Niederlage in Folge immer weiter dem Abstieg entgegensieht, sind die Nordkehdinger spätestens jetzt mitten im Rennen um die vordersten Plätze.

Schiedsrichter: Jonas Lühmann

Tore: 0:1 Jakob Mahler (42.), 0:2 Mirco Schantze (90.)