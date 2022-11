A/O-Trainer-Duo verlängert Vertrag

Malte Bösch bestreitet mit A/O seine sechste Saison. A/O ist längst Familie geworden. Sportliche Heimat.Junge Spieler top ausgebildet "Mit einem Team und einem Stab, die viel Herzblut investieren", sagt Bösch. "Ich arbeite gern dort. Weggefährten sind längst zu Freunden geworden", sagt Bösch. Der Verein habe aus jungen Spielern gestandene Spieler geformt. Es herrscht eine Kultur der Wertschätzung und der Unterstützung.Rückendeckung erhalte er, Bösch, von seiner Frau. Die Familie wird in Ahlerstedt sesshaft. Bösch arbeitet in der Gemeinde als Lehrer. Im Januar zieht die vierköpfige Familie in das neue Haus in Kakerbeck.