ustin Allers (Mitte) schnürte für A/O II einen Dreierpack und ist Führender der Torschützenliste. Foto: Julian Rohloff (Archiv)
A/O-Torjäger trifft dreifach - Deinste überrascht in Hammah

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Deinste gelingt der ersehnte Befreiungsschlag und hat die Rote Laterne an Aufsteiger FC O/O abgegeben. Apensen wird immer stabiler. So lief der Spieltag.

Heute, 14:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
0
2
Abpfiff
„Wir sind froh, dass sich der positive Trend nun auch in den Ergebnissen widerspiegelt“, jubelt DSV-Coach Filippo Callerame. „Wir haben den Anschluss zum Tabellenmittelfeld hergestellt.“ Im ersten Abschnitt verhinderte MTV-Keeper Tobias Dreyer noch den Rückstand, in einem ausgeglicheneren zweiten Abschnitt stach Joker Jannis Nutbohm für Deinste doppelt zu. Tore: 0:1 (82.) und 0:2 (90.+3) Nutbohm.

Heute, 14:00 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
0
1
Abpfiff
Apensen ließ den Ball geduldig laufen, einen der Spielzüge vollendete Tyler Hellfeier zum Siegtreffer. „Ein reifer Auftritt von einer jungen Truppe“, sagt Trainer Marco Dierks. „Wir sind super froh über einen hochverdienten Sieg.“ Tor: 0:1 (64.) Hellfeier.

Heute, 13:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
3
1
Abpfiff
D/A landet mit dem Sieg einen Befreiungsschlag, Oste/Oldendorf bekommt nach dem fünften sieglosen Spiel am Stück die Rote Laterne überreicht. Tore: 1:0 (31.) Hönemann, 1:1 (42.) Peters, 2:1 (44.) Rös, 3:1 (77.) Hönemann.

Heute, 14:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
0
2

Heute, 14:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
3
1
Abpfiff
Mit dem letzten personellen Aufgebot war für die VSV an der Nordsee nichts zu holen, Zweitherren-Leihgabe Lio Winkel erzielte nur den zwischenzeitlichen Ausgleich. Tore: 1:0 (12.) Bright, 1:1 (30.) Winkel, 2:1 (41.) Mittelstädt, 3:1 (63.) Flemming. Spieltext RW Cuxhaven - Hedendorf/N.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
1
4
Abpfiff
Während A/O-Knipser Justin Allers neben seinem Dreierpack ein weiteres Tor vorbereitete, sah Altenwaldes bester Torschütze Jan-Lukas Mergard die Gelb-Rote Karte (72.). „Wir haben sauberen Fußball gespielt“, sagt Trainer Moris Kaiser. „Der Gegner hatte nach der Pause Oberwasser, dann haben wir den Konter zum 3:0 gesetzt.“ Tore: 0:1 (17.) Allers, 0:2 (29.) Licht, 0:3 (71.) Allers, 1:3 (81.) Griemsmann, 1:4 (86.) Allers.

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux
1
4
Abpfiff
Drei Gegentore und eine Ampelkarte gegen Leon Cuckovovski in nur zehn Minuten waren eine zu hohe Hypothek für die Harsefelder, um gegen das Spitzenteam Zählbares zu holen. Tore: 0:1 (57.) Olivera da Silva, 0:2 (63.) Kreth, 0:3 (66.) Pannhorst, 1:3 (77.) F. Schawaller, 1:4 (90.) Grabowski.

Heute, 14:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
TSV Sievern
TSV SievernSievern
0
6
Abpfiff

