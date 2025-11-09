A/O-Torjäger trifft dreifach - Deinste überrascht in Hammah

„Wir sind froh, dass sich der positive Trend nun auch in den Ergebnissen widerspiegelt“, jubelt DSV-Coach Filippo Callerame. „Wir haben den Anschluss zum Tabellenmittelfeld hergestellt.“ Im ersten Abschnitt verhinderte MTV-Keeper Tobias Dreyer noch den Rückstand, in einem ausgeglicheneren zweiten Abschnitt stach Joker Jannis Nutbohm für Deinste doppelt zu. Tore: 0:1 (82.) und 0:2 (90.+3) Nutbohm.
Apensen ließ den Ball geduldig laufen, einen der Spielzüge vollendete Tyler Hellfeier zum Siegtreffer. „Ein reifer Auftritt von einer jungen Truppe“, sagt Trainer Marco Dierks. „Wir sind super froh über einen hochverdienten Sieg.“ Tor: 0:1 (64.) Hellfeier.
Mit dem letzten personellen Aufgebot war für die VSV an der Nordsee nichts zu holen, Zweitherren-Leihgabe Lio Winkel erzielte nur den zwischenzeitlichen Ausgleich. Tore: 1:0 (12.) Bright, 1:1 (30.) Winkel, 2:1 (41.) Mittelstädt, 3:1 (63.) Flemming. Spieltext RW Cuxhaven - Hedendorf/N.
Während A/O-Knipser Justin Allers neben seinem Dreierpack ein weiteres Tor vorbereitete, sah Altenwaldes bester Torschütze Jan-Lukas Mergard die Gelb-Rote Karte (72.). „Wir haben sauberen Fußball gespielt“, sagt Trainer Moris Kaiser. „Der Gegner hatte nach der Pause Oberwasser, dann haben wir den Konter zum 3:0 gesetzt.“ Tore: 0:1 (17.) Allers, 0:2 (29.) Licht, 0:3 (71.) Allers, 1:3 (81.) Griemsmann, 1:4 (86.) Allers.
Drei Gegentore und eine Ampelkarte gegen Leon Cuckovovski in nur zehn Minuten waren eine zu hohe Hypothek für die Harsefelder, um gegen das Spitzenteam Zählbares zu holen. Tore: 0:1 (57.) Olivera da Silva, 0:2 (63.) Kreth, 0:3 (66.) Pannhorst, 1:3 (77.) F. Schawaller, 1:4 (90.) Grabowski.