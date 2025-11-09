ustin Allers (Mitte) schnürte für A/O II einen Dreierpack und ist Führender der Torschützenliste. Foto: Julian Rohloff (Archiv)

A/O-Torjäger trifft dreifach - Deinste überrascht in Hammah Der 14. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4

Deinste gelingt der ersehnte Befreiungsschlag und hat die Rote Laterne an Aufsteiger FC O/O abgegeben. Apensen wird immer stabiler. So lief der Spieltag.