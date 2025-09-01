A/O steckt im Tabellenkeller fest – O/O muss sich stabilisieren

Mit nur einem Zähler aus den ersten vier Spielen haben sich die Oberliga-Fußballerinnen der SV Ahlerstedt/Ottendorf den Start sicher anders vorgestellt. Letztlich musste sich A/O trotz der frühen Führung erneut geschlagen geben, nachdem die noch ungeschlagenen Gäste mit einem Fernschuss zurück ins Spiel fanden.

„Wir wissen selber, dass wir jetzt erst mal Punkte holen müssen, um unten rauszukommen, wollen aber auch immer positiv bleiben“, sagt Trainer Benjamin Saul. „Die Aufgabe wird sicherlich groß sein, ich habe aber großes Vertrauen in meine Mannschaft, dass sie das hinbekommt.“