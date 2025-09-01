A/O steckt im Tabellenkeller fest – O/O muss sich stabilisieren

Oberligist A/O muss sich schnell fangen und punkten. Apensen hadert in der Landesliga mit einer weiteren Niederlage und O/O muss mit Nachwuchskräften an der Defensive feilen.
Mit nur einem Zähler aus den ersten vier Spielen haben sich die Oberliga-Fußballerinnen der SV Ahlerstedt/Ottendorf den Start sicher anders vorgestellt. Letztlich musste sich A/O trotz der frühen Führung erneut geschlagen geben, nachdem die noch ungeschlagenen Gäste mit einem Fernschuss zurück ins Spiel fanden.
„Wir wissen selber, dass wir jetzt erst mal Punkte holen müssen, um unten rauszukommen, wollen aber auch immer positiv bleiben“, sagt Trainer Benjamin Saul. „Die Aufgabe wird sicherlich groß sein, ich habe aber großes Vertrauen in meine Mannschaft, dass sie das hinbekommt.“
Ein ganz bitterer Spielverlauf für den TSV Apensen, der sowohl die Spielkontrolle als auch das Chancenplus hatte. In den Schlussminuten ließen sich die Gastgeberinnen aber hinten reindrängen und gaben ihre Führung noch aus der Hand.
In der Nachspielzeit setzte Wohnstes Louisa Casemir einen Freistoß ins Kreuzeck. „Wir müssen vorher schon 4:1 führen“, sagt TSV-Vorstandsvorsitzender Oliver Drechsel. „Die Niederlage war nicht verdient.“
In einer ausgeglichenen Partie schlagen die VSV zwei Mal zurück und sichern sich spät durch einen direkten Freistoß von Josi Saleh noch einen Punkt. Damit sortiert sich Hedendorf in der Frühphase der Saison im Tabellenmittelfeld ein.
Während Oste/Oldendorf die eigenen Chancen nicht nutzte, schlug Fleestedt auf der anderen Seite eiskalt zu. Der Vorjahresdritte integriert derzeit einige Nachwuchsspielerinnen im Landesliga-Team, was Zeit bedarf. „Wir müssen schnell in den Griff bekommen, dass wir weniger Tore kassieren“, sagt Trainer Maik Ratje. „Unsere Entwicklung sollte dahin gehen, dass wir am Ende über dem Strich stehen.“