A/O schnappt sich Stades Torhüter Haepp – „Einer der Besten“

Dieser Wechsel schmerzt den VfL Güldenstern Stade. Ein Ligakonkurrent verstärkt sich auf einer entscheidenden Position. Für Torhüter Timo Heapp schließt sich ein Kreis.
Timo Haepp wird zur kommenden Saison das Tor der ambitionierten SV Ahlerstedt/Ottendorf, derzeit Tabellenzweiter der Landesliga Lüneburg, hüten. Für den um den Klassenerhalt kämpfenden Aufsteiger VfL Güldenstern Stade ist der Abgang „menschlich wie sportlich ein herber Verlust“, wie der sportliche Leiter Metin Gök sagt.
Gök betont, dass Haepp seinen Wechsel „vorbildlich und transparent“ gegenüber dem Verein kommuniziert habe. Die Stader müssen nun einen adäquaten Ersatz bis zum Sommer finden, sofern dies möglich ist. Zumal auch die ungewisse sportliche Situation mit einem drohenden Abstieg die Verhandlungsbasis erschwert.
A/O freut sich über einen der „Besten“
„Wir hatten Handlungsbedarf“, sagt A/O-Trainer Kevin Speer. Mark Osnowski, die vermeintliche Nummer eins im Tor, ist beruflich viel in Frankfurt und kann nicht voll trainieren. Er kommt bisher auf acht Einsätze. Finn-Jonas Suhr hütete siebenmal das A/O-Tor. Neuzugang und Hoffnungsträger Leander Hoppenrath hat mit Hüftproblemen eine ungewisse Zukunft.
„Timo gehört in der Landesliga mit zu den besten Torhütern“, sagt Speer, „und er ist in Stade zu einem echten Führungsspieler gereift.“ Zudem hat Haepp mit erst 26 Jahren schon enorm viel Erfahrung gesammelt.
Für Haepp selbst schließt sich ein Kreis
Timo Haepp kam 2017 aus dem JFV A/O/H (heute A/O/B/H/H) zu A/O und gehörte in seiner ersten Landesligasaison bei den Herren mit 20 Einsätzen zum Stamm. Als Jannis Trapp in der Folgesaison von D/A zu A/O wechselte, hatte der Nachwuchstorhüter das Nachsehen. Trapp blieb bei A/O bis zum Oberliga-Abstieg 2023.
Haepp folgte 2019 dann den Lockrufen von Ex-A/O-Trainer Hartmut Mattfeldt und wechselte zum TSV Elstorf, mit dem er 2020 in die Landesliga aufstieg. 2023 wechselte Haepp zum VfL Güldenstern Stade. „Jetzt will er verständlicherweise noch einmal die neue Herausforderung annehmen“, sagt Gök zur A/O-Rückkehr.
A/O hat sich derweil für die neue Saison schon gut aufgestellt. Neben den Winterzugängen (das TAGEBLATT berichtete) haben gut 20 Spieler schon zugesagt. Neben dem Trainerteam machen auch der sportliche Leiter Martin König und das restliche Staff-Team weiter.