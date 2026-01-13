A/O schnappt sich Stades Torhüter Haepp – „Einer der Besten“ Für Haepp selbst schließt sich ein Kreis Verlinkte Inhalte Landesliga Lüneburg Ahlerstedt/O Stade Timo Haepp

Dieser Wechsel schmerzt den VfL Güldenstern Stade. Ein Ligakonkurrent verstärkt sich auf einer entscheidenden Position. Für Torhüter Timo Heapp schließt sich ein Kreis.

Timo Haepp wird zur kommenden Saison das Tor der ambitionierten SV Ahlerstedt/Ottendorf, derzeit Tabellenzweiter der Landesliga Lüneburg, hüten. Für den um den Klassenerhalt kämpfenden Aufsteiger VfL Güldenstern Stade ist der Abgang „menschlich wie sportlich ein herber Verlust“, wie der sportliche Leiter Metin Gök sagt.

Gök betont, dass Haepp seinen Wechsel „vorbildlich und transparent“ gegenüber dem Verein kommuniziert habe. Die Stader müssen nun einen adäquaten Ersatz bis zum Sommer finden, sofern dies möglich ist. Zumal auch die ungewisse sportliche Situation mit einem drohenden Abstieg die Verhandlungsbasis erschwert.

A/O freut sich über einen der „Besten“

„Wir hatten Handlungsbedarf“, sagt A/O-Trainer Kevin Speer. Mark Osnowski, die vermeintliche Nummer eins im Tor, ist beruflich viel in Frankfurt und kann nicht voll trainieren. Er kommt bisher auf acht Einsätze. Finn-Jonas Suhr hütete siebenmal das A/O-Tor. Neuzugang und Hoffnungsträger Leander Hoppenrath hat mit Hüftproblemen eine ungewisse Zukunft.

„Timo gehört in der Landesliga mit zu den besten Torhütern“, sagt Speer, „und er ist in Stade zu einem echten Führungsspieler gereift.“ Zudem hat Haepp mit erst 26 Jahren schon enorm viel Erfahrung gesammelt.