A/O schießt Hedendorf mit 7:0 ab

Einer der wichtigsten Akteure hat den Kantersieg verpasst. A/O-Trainer Maik Ratje hütete zuhause die kranken Kinder, während seine Frau Leonie im Mittelfeld auflief. Co-Trainerin Marisa Stoldt und Co-Trainer Jockel Höft hatten an der Seitenlinie einen ruhigen Abend. Für VSV-Trainer Bernd Albers war es dagegen nervenaufreibender, auch, weil er mit einigen Schiedsrichterentscheidungen - teilweise berechtigt - haderte. "Der Sieg geht aber natürlich in Ordnung", so Albers, seine Mannschaft sei nicht in die Zweikämpfe gekommen.

A/O fing dagegen fast jeden VSV-Entlastungsversuch ab und spielte zielstrebig aufs gegnerische Tor. Eine halbe Stunde lang wackelten die VSV zwar, fingen aber kein Tor. Dann aber traf Cosima Günther zum 1:0 und der Torreigen war eröffnet. Stürmerin Romina Riwny köpfte noch vor der Pause das 2:0. So durften die Hedendorferinnen in der Kabine noch Mut schöpfen, nach dem Seitenwechsel gingen sie das Spiel auch mutig an. Doch abermals Günther mit dem 3:0 brachte die VSV komplett ins Straucheln. A/O dominierte nach Belieben. Und es gelang fast alles. So durfte Kimberly Kaaden das 6:0 in bester Mario-Basler-Manier erzielen - mit einer direkt verwandelten Ecke.

"So ein Spiel haben wir beim besten Willen nicht erwartet", sagte Höft, "das haben die Mädels hervorragend gemacht." Und der Trainer hat’s nicht gesehen. Tore: 1:0 (31.) Günther, 2:0 (40.) Riwny, 3:0 (52.) Günther, 4:0 (56.) Scheil, 5:0 (67. HE) Riwny, 6:0 (73.) Kaaden, 7:0 (89.) Klintworth.