A/O schiebt Frust

Diesen Abend wird die SV Ahlerstedt/Ottendorf in keiner guten Erinnerung behalten: Der Landesligist musste sich nicht nur dem FC Hagen/Uthlede geschlagen geben, sondern kassierte am Gründonnerstag auch noch drei Platzverweise. Die Spielvereinigung haderte vor allem mit den Entscheidungen des Unparteiischen.
Denn die Gäste fanden zuvor gut in die Partie, nachdem Marcel Brunsch einen Fernschuss im Kasten unterbrachte (3.). Erst kurz vor der Pause schlug Hagen/Uthlede mit einem direkten Freistoß von Arne Birreck zurück (45.). Nach dem Seitenwechsel dann der erste Aufreger: Nach einem Foulspiel von Samuel Eßer sah Luqman Krugmeier für seinen zaghaften Protest gegen dessen Verwarnung selbst die Ampelkarte (51.).
„Damit“, betont A/O-Coach Kevin Speer, „hat der Schiedsrichter das Spiel völlig hektisch gemacht.“ Aus dem folgenden Freistoß kassierten seine Schützlinge den Rückstand durch Frederik Nagel (53.), nur eine Minute später legte Lasse Thielebeule nach einem weiteren ruhenden Ball nach (54.).
„Wir sind stolz auf die Truppe, dass sie sich gewehrt und nicht aufgesteckt hat“, sagt Speer. „Wir waren auch mit zehn Mann die bessere Mannschaft.“ Ahlerstedt verkürzte durch Malcolm Brunkhorst gleich zwei Mal (64., 88.), die Hausherren hatten aber durch einen Distanzschuss von Doppelpacker Thielebeule noch mal erhöht (73.). Weil Hagens Torhüter Tom Rode in der Folge des letzten Tores minutenlang behandelt wurde, entfachte die nur vierminütige Nachspielzeit die nächste A/O-Empörung.
Ein grobes und dann auch mit Rot geahndetes Foulspiel von Daniel Brunsch löste in unruhigen Schlussminuten eine Rudelbildung aus, Bruder Marcel eilte ihm zu Hilfe und geriet dabei in die Spielertraube. „Er wird umgeschubst und sieht Gelb-Rot“, poltert Speer. „Insgesamt sind alle 50:50-Entscheidungen gegen uns gefallen - das war heute schon heftig.“
Tore: 0:1 (3.) M. Brunsch, 1:1 (43.) Birreck, 2:1 (53.) Nagel, 3:1 (54.) Thielebeule, 3:2 (64.) Brunkhorst, 4:2 (73.) Thielebeule, 4:3 (88.) Brunkhorst.
Nächstes Spiel: A/O – Treubund (Sbd., 11. April, 15 Uhr)