A/O schiebt Frust Vier Gegentore und drei Platzverweise für A/O beim FC Hagen/Uthlede von Tageblatt · 03.04.2026, 15:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rolf Schmietow, Jörg Stru

Diesen Abend wird die SV Ahlerstedt/Ottendorf in keiner guten Erinnerung behalten: Der Landesligist musste sich nicht nur dem FC Hagen/Uthlede geschlagen geben, sondern kassierte am Gründonnerstag auch noch drei Platzverweise. Die Spielvereinigung haderte vor allem mit den Entscheidungen des Unparteiischen.

Denn die Gäste fanden zuvor gut in die Partie, nachdem Marcel Brunsch einen Fernschuss im Kasten unterbrachte (3.). Erst kurz vor der Pause schlug Hagen/Uthlede mit einem direkten Freistoß von Arne Birreck zurück (45.). Nach dem Seitenwechsel dann der erste Aufreger: Nach einem Foulspiel von Samuel Eßer sah Luqman Krugmeier für seinen zaghaften Protest gegen dessen Verwarnung selbst die Ampelkarte (51.).

„Damit“, betont A/O-Coach Kevin Speer, „hat der Schiedsrichter das Spiel völlig hektisch gemacht.“ Aus dem folgenden Freistoß kassierten seine Schützlinge den Rückstand durch Frederik Nagel (53.), nur eine Minute später legte Lasse Thielebeule nach einem weiteren ruhenden Ball nach (54.).