A/O-Neuzugang: Japan hat nur Außenseiterchancen

Ahlerstedt. Wenn heute die deutsche Nationalmannschaft bei der WM auf Japan trifft, dann schaut ein A/O-Fußballer ganz genau und sehr interessiert zu. Yoshiki Iizuka traut den Japanern in Zukunft viel zu, jetzt in Katar hätten seine Landsleute aber nur Außenseiterchancen.

Seit wenigen Wochen hat der 22-jährige Japaner Yoshiki Iizuka die Spielberechtigung für den Oberligisten SV Ahlerstedt/Ottendorf (das TAGEBLATT berichtete). Sein Berater aus Harburg hat mehrere junge Fußballer aus Japan bei Ober- oder Regionalligisten untergebracht. Iizuka ist ein technisch versierter Offensivspieler. "In Japan werden Spieler mit guter Technik und guten Kombinationsfähigkeiten bevorzugt", sagt der 22-Jährige aus Tokio, so wie der ehemalige Dortmunder Shinji Kagawa. Die beliebtesten Nationalspieler seien derzeit Takefusa Kubo (Real Sociedad), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Takehiro Tomiyasu (Arsenal London) und Ritsu Doan (SC Freiburg).

Fußball ist neben Baseball ein beliebter Sport in Japan mit professionellen Ligen. "Die Popularität zwischen den beiden Sportarten ist aufgeteilt", sagt Iizuka. Die japanische Nationalmannschaft zählt zu den stärksten in Asien, hat aber noch kein Weltniveau, so Iizuka. Die Zahl der Spieler, die mittlerweile in Europas Top-Ligen spielen, ist aber deutlich gestiegen. "Ich denke daher, dass Japan das Potenzial hat, in Zukunft Weltniveau zu erreichen", sagt Iizuka.