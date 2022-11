– Foto: Jörg Struwe

A/O mit breiter Brust ins Derby

Am Freitagabend (19.30 Uhr) kommt es zum besonderen Derby. Die Fußball-Oberligisten A/O und Heeslinger SC treffen am Auetal aufeinander - die Ausgangslage ist überraschend. Das Spiel ist ein Saisonhöhepunkt. Für Heeslingen der zweite in dieser Woche.

Am Dienstagabend empfing der Heeslinger SC nämlich Bundesligist Werder Bremen im Waldstadion und den mehr als 2000 Zuschauern wurde ein überaus unterhaltsames Spiel geboten. Die Mannschaft von Ex-D/A-Trainer Lars Uder zog sich mehr als achtbar aus der Affäre und unterlag am Ende nur mit 1:3.

Zwar musste Werder auf rund ein halbes Dutzend Stammspieler, darunter der WM -Nominierte Niclas Füllkrug, und das an Corona erkrankte Trainer-Duo Ole Werner und Patrick Kohlmann verzichten, doch mit Spielern wie Marvin Ducksch, Leonardo Bittencourt oder auch Marco Friedl präsentierte sich immer noch ein ungemein starker Bundesligist in Heeslingen. Doch der Plan, nach Heeslingen zu kommen, um "ein bisschen Fußball zu spielen und zu zaubern", so musste Marco Friedl später eingestehen, ging nicht wirklich auf, denn die Gastgeber machten den Gästen das Leben schwerer als erwartet. "Wir wussten natürlich, dass wir nicht permanent pressen können. Deshalb haben wir unser Spiel variabler gestaltet und auf Chancen gelauert", so Lars Uder, der sein Team bestens auf die Aufgabe vorbereitet hatte. Und weil der Bundesligist mit eben diesen Nadelstichen zunächst nicht wirklich zurechtkam, spielte sich das Geschehen in den ersten 20 Minuten zwischen den Strafräumen ab. Dann aber nutzten die Bremer die erste gute Chance und gingen durch einen Treffer von Leonardo Bittencourt nach Vorarbeit von Marvin Ducksch mit 1:0 in Führung. Während die Platzherren noch um die Ordnung im eigenen Spiel bemüht waren, schlug der Bundesligist ein weiteres Mal zu. Nach schöner Vorarbeit erhöhte Eren Dinkci auf 2:0 (22.). Der zweite Treffer rüttelte die Platzherren wach, die ihrerseits mutig nach vorne spielten und zwei Minuten später den Anschlusstreffer vor Augen hatten, doch Kevin Rehling traf nur den Pfosten. Ein Lattenkracher von Marvin Ducksch (43.) war noch eine Chance in Hälfte eins. In der zweiten Halbzeit standen zwei komplett andere Mannschaften auf dem Platz. Während Werder den Kader mit Spielern aus der U23 aufgefüllt hatte, erhielten auf Heeslinger Seite auch Spieler aus dem erweiterten Kader ihre Chance. Den deutlich besseren Start erwischte dabei Werder, das drei Minuten nach dem Wiederanpfiff durch einen Treffer von Jako Löpping auf 3:0 erhöhte. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit erwies sich der Oberligist als durchaus ebenbürtig. In der 74. Minute nutzte Matti Cebulla einen Abwehrfehler der Gäste aus und traf mit einem wunderschönen Heber aus rund 40 Metern zum umjubelten 1:3-Endstand. "Wir haben uns teuer verkauft und die Mannschaft kann stolz auf das sein, was sie hier und heute gezeigt hat", sagte Uder.