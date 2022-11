A/O: Michael Sterns Traumtor gerät zur Randnotiz

Der TuS Bersenbrück hat vor eigenem Publikum in dieser Saison noch kein Spiel verloren und tritt in der zweiten Halbzeit entsprechend wie eine Spitzenmannschaft auf.

Jannik Peters erzielt das umjubelte 2:1 für A/O, wird vom Schiedsrichtergespann aber zurückgepfiffen. Abseits. Drei hundertprozentige Chancen. Drei Mal kommt das Aber. "In der Bundesliga hätte der VAR eingegriffen", sagt Malte Bösch. In der Oberliga gibt es diese Technik nicht. Bösch beteuert, dass es kein Abseits war. Er stand auf Ballhöhe an der Seitenlinie.

Der eingewechselte Lars Spit wird zum Matchwinner. Er trifft für den Tabellenfünften in der 68. und in der 86. Minute. Außerdem überwindet Patrick Greten A/O-Torwart Jannis Trapp in der 78. Minute. Auf der Anzeigetafel steht das 4:1 für den Favoriten. In der ersten Hälfte hatte David Leinweber seine Mannschaft in der 18. Minute bereits früh mit 1:0 in Führung gebracht.

Bersenbrück habe "bärenstarke" 20 Minuten gespielt in Halbzeit eins, sagt Malte Bösch. A/O konnte sich spät befreien und fand über Standardsituationen ins Spiel. Die erfolgreichste davon war die Ecke von Stern. Ein Kunstschuss, der letztendlich doch nur fürs Ego taugt?

Im Gegenteil. Malte Bösch kann die Niederlage einordnen. Seine Mannschaft zeigte einen beherzten Auftritt. Aber gleich vier verletzte oder gesperrte potenzielle Startelf-Spieler zu ersetzen, war dann doch eine zu hohe Hypothek. Nach dem zweiten Gegentor machte A/O hinten auf, ging mehr ins Risiko. Am Ende schwanden die Kräfte.

Trainer mit der Bilanz zur Halbzeit zufrieden

Nach der Hälfte der Saison steht Aufsteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf mit 23 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Sechs Zähler hat der Verein Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. "Eine gute Ausbeute", sagt Malte Bösch.