A/O kassiert schnelle Nackenschläge - O/O fertigt Nachrücker ab

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf scheitert in der 1. Runde des Niedersachsenpokals an einem Ligakonkurrenten. Im Bezirkspokal ist der FC Oste/Oldendorf souverän weiter.

„Unser Ausgleich kam eigentlich zu einem guten Zeitpunkt“, sagt Marisa Stoldt, die den urlaubenden Benjamin Saul am Seitenrand vertrat. „Die beiden anschließenden Gegentore nahmen uns dann aber wieder direkt etwas von unserem Selbstbewusstsein.“

Kreisliga-Aufsteiger und Vorjahres-Kreispokalfinalist SpVgg BISON (Kreis Cuxhaven) nahm ausgerechnet für Ostes Zweitvertretung teil, die aufgrund des Startplatzes ihrer Ligamannschaft selbst nicht teilnehmen durfte.

„Das Ergebnis geht in der Höhe in Ordnung und wir hätten auch noch weitere Tore schießen können“, sagt Trainer Maik Ratje, der trotzdem auch die Qualität des niederklassigen Gegners anerkannte. „Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt, aber auch gesehen, an welchen Schrauben wir noch drehen müssen.“

Tore: 0:1 (5.) Hellwege, 0:2 (28.) Seba, 1:3 (32., FE) Hildebrandt, 1:4 (48.) Diers, 1:5 (62.) Hellwege, 1:5 (66.) Budde, 1:6 (75.) und 1:7 (84.) beide Hellwege, 1:8 (85.) Rinka.