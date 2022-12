A/O kann mit dem Remis gut leben

In einer ausgeglichenen Partie auf gutem Oberliga-Niveau spielte sich zunächst viel im Mittelfeld ab. "Wir haben viel Einsatz gezeigt und waren präsent", lobt Trainer Maik Ratje, der unmittelbar vor der Pause das 1:0 durch Emma Sophia Scheil bejubelte. Nach der Halbzeit zeigte sich A/O jedoch gleich zwei Mal schlafmützig und Scharmbeckstotel drehte das Spiel. "Wir haben den Gegner stark gemacht", so Ratje. Abgesehen von jenen wenigen Ausnahmen hatten seine Schützlinge jedoch einen sehr guten Tag erwischt und kamen kurz vor Schluss zum verdienten Ausgleich durch Laura Courte. Die 19-Jährige hatte zuvor durch einen Stellungsfehler ihren Anteil am ersten Gegentor. Umso mehr freut sich Ratje, dass sie sich noch in die Torschützenliste eintragen konnte: "Den Treffer habe ich ihr sehr gegönnt."

Tore: 0:1 (45.) Scheil, 1:1 (53.) Denker, 2:1 (66.) Wein, 2:2 (85.) Courte.