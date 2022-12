A/O kämpft sich trotz Widerstände durch die Oberliga

Der Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen wäre für die SV Ahlerstedt/Ottendorf ein Meilenstein der Vereinsgeschichte. Mittelfeldregisseur Marcel Brunsch arbeitet an dieser Geschichte in der Entstehung mit. 2018 verpflichtete A/O ihn sowie Torhüter Jannis Trapp und Stürmer Süleyman Yaman von D/A. Brunsch, 2015 vom JFV A/O/Heeslingen zu D/A gewechselt, sagt, ein Oberliga-Aufstieg sei seinerzeit noch kein Thema gewesen. Sie, die drei D/A-Zugänge, waren aber erste "Bausteine" für die angepeilte Entwicklung.

In der Saison zuvor war A/O Neunter der Landesliga geworden, mit nur sechs Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. "Und dann lief es zuerst auch in unserer ersten Saison überhaupt nicht", sagt Brunsch, "das ganze Team stand plötzlich unter Druck." Brunsch wunderte sich seinerzeit über die gestiegene Erwartungshaltung. In den ersten acht Saisonspielen 2018/19 holte A/O nur fünf Punkte. Dann folgte die erste Siegesserie, am Ende wurde A/O Dritter. Nach jener Saison wurde der Oberliga-Aufstieg bei A/O kommuniziert, sagt Brunsch, auch weil dann durch den 2000er-Jahrgang "so viel Qualität dazu kam".

Doch es kommen zwei verschenkte Saisons. A/O wird in den folgenden zwei Saisons durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Saisonabbrüchen ausgebremst. "Bis zu den Abbrüchen hatten wir gefühlt alles abgeschossen", sagt Brunsch. Dies bleibt so in der vergangenen Saison - Ziel erreicht: Oberliga-Aufstieg.

Und dann? "Ich glaube, irgendwie haben wir gedacht, das geht so weiter", sagt Brunsch bezüglich des Saisonstarts in der Oberliga. Doch A/O zahlt nach dem Achtungserfolg im ersten Spiel gegen den Titelaspiranten Spelle-Venhaus (1:1) viel Lehrgeld. Es folgen drei Klatschen. "Nach dem 0:3 gegen Pattensen haben wir uns nur kopfschüttelnd angeguckt", sagt Brunsch, weil der Gegner gefühlt nicht besser war. Ganz bitter ist dann die 2:3-Niederlage am fünften Spieltag in letzter Minute gegen Schöningen. Trainer Malte Bösch betont in dieser Zeit nimmermüde, wie wichtig es sei, endlich ein Erfolgserlebnis zu haben. Der Blick auf die Tabelle sei deprimierend.

Im folgenden Spiel ist es dann Marcel Brunsch, der A/O mit seinem 3:2-Siegtreffer bei Arminia Hannover in letzter Minute erlöst. "Ab dem Zeitpunkt hat man schon im ersten Training danach gemerkt, dass alle noch mehr Bock haben", sagt Brunsch.

Der Aufsteiger ist nun in der Oberliga angekommen

Nach diesem ersten Sieg, hart wie glücklich erarbeitet, folgt ein wilder 5:3-Sieg im Heimspiel gegen Ramlingen/Ehlershausen. Brunsch trifft abermals. Stürmer Darvin Stüve schnürt seinen ersten Doppelpack. Stüve ist mit bisher elf Treffern derzeit der drittbeste Torjäger der Oberliga. Co-Trainer Kevin Speer muss in diesem so emotionalen Spiel den coronainfizierten und untröstlichen Trainer Malte Bösch vertreten und fordert, die Mannschaft solle alles raushauen - auch für Bösch gewinnen. Nach dem Sieg fordern die Spieler der dritten A/O-Mannschaft singend, sie wollen Speer sehen. Dieser macht den Diver, rutscht seiner anderen Mannschaft auf dem Rasen entgegen. Speer spielt für die Dritte und hat in bisher acht Spielen sieben Tore erzielt. Mit diesem zweiten Sieg ist A/O in der Oberliga angekommen.