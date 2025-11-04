A/O II und O/O festigen sich in der Landesliga

– Foto: Cedric Siefker

Oberligist A/O rang dem Favoriten einen Punkt ab, während die Zweitvertretung der SV in der Landesliga jubelte. O/O freut sich über Fortschritte.

Vor dem Spiel hätte A/O den einen Zähler beim Tabellendritten unterschrieben, nach den zurückliegenden 90 Minuten, sagt Trainer Benjamin Saul, dass „sogar noch mehr drin gewesen wäre.“ Die Gäste standen kompakt, hielten die Räume eng und kamen selbst zu guten Tormöglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel war von den Ahlerstedterinnen dann viel Defensivarbeit gefordert. „Viel ist aber nicht passiert“, sagt Saul. „Den einen Punkt nehmen wir gerne mit.“

A/O rangiert auf Platz acht und hat acht Punkte (14) Vorsprung auf die Abstiegsregion, dabei allerdings drei Spiele mehr absolviert als die Konkurrent. Landesliga

In einem ausgeglichenen ersten Durchgang fand A/O nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gastgeberinnen aber, das Spiel sofort zu diktieren. Mit einem schnellen Doppelschlag nach Wiederanpfiff ebnete A/O ihren wichtigen Heimsieg, mit dem die Spielvereinigung sich ein kleines Polster auf die Abstiegsränge verschafft. „In der zweiten Halbzeit haben wir unser Spiel gut aufgezogen“, lobt Trainer Joachim Höft. „Nach den beiden Toren hat sich Fleestedt dann ergeben.“ Tore: 1:0 (10.) L. Höft, 1:1 (29.) Zagarti, 2:1 (47.) L. Höft, 3:1 (52.) Tomfohrde.