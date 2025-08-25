A/O II und Apensen feiern erste Siege - müssen aber noch zulegen

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Oberligist A/O schöpft aus einem Remis Mut, während die zweite Mannschaft in der Landesliga den ersten Sieg feierte. Apensen muss sich trotz eines Dreierpacks steigern.

Die Oberliga-Fußballerinnen der SV Ahlerstedt/Ottendorf bastelten mit einer 2:0-Führung am ersten Sieg in der laufenden Spielzeit. „Wir haben dann die ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff verpennt“, sagt Trainer Benjamin Saul, dessen Team mit einem Punkt derzeit Vorletzter ist. „Das Unentschieden ist gerecht, darauf können wir aufbauen.“ Tore: 0:1 (7.) Rexin, 0:2 (32., ET) Strunk, 1:2 (53.) und 2:2 (55.) Gühmann. Landesliga Lüneburg

Im dritten Spiel feiert der TSV Apensen seinen ersten Saisonsieg und verlässt vorerst die Abstiegsplätze. „In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind - da hatten wir kein Landesliga-Format“, räumt Coach Harald Zerwas ein. „Das frühe Tor nach der Halbzeit hat uns Sicherheit gegeben, trotzdem müssen wir uns steigern, um keine Bruchlandung zu erleiden.“ Tore: 0:1 (46.) Papke, 0:2 (74.) Buchholz, 0:3 (81.) P. Oelkers.