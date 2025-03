A/O II besiegt Wiepenkathen trotz einiger Schwächen

In einem Nachholspiel setzte sich A/O II mit 3:2 in Wiepenkathen durch und verschlimmerte die prekäre Lage der TSVer im Abstiegskampf.

Die Gastgeber gingen 1:0 in Führung, aber ein völlig unnötiges 1:1 vor der Pause bedeutete die Wende. A/O II zog auf 3:1 davon, der zweite TSV-Treffer fiel zu spät, um noch einen Punkt zu retten. TSV-Coach Nils Zielesniak: „Wir hatten gute Passagen, allerdings ging die taktische Disziplin zeitweise verloren und deshalb geht das Ergebnis so in Ordnung.“ Samstag folgt der nächste Rettungs-Versuch: Heimspiel gegen Deinste.