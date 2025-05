A/O holt sich geballte Fußball-Kompetenz in die Chefetage

Ein prominenter Name kehrt nach zweieinhalb Jahren zurück in die Fußball-Szene. Der Landesligist SV Ahlerstedt/Ottendorf hat einen neuen Sportlichen Leiter verpflichtet.

Ab der kommenden Saison wird Martin König wieder einen Posten bei einem Fußballclub aus dem Landkreis Stade übernehmen. Der Trainer des Landesligisten SV Ahlerstedt/Ottendorf, Kevin Speer, gab jetzt die Verpflichtung Königs als Sportlichen Leiter bekannt.

Zuletzt führte König A/O in dieser Funktion durch die Corona-Zeit und verließ den Verein aus persönlichen Gründen in der Winterpause der Saison 2022/23. Damals spielten die Ahlerstedter in der Oberliga und stiegen am Ende der Spielzeit in die Landesliga ab. König prägte außerdem den Stader Fußball, war Spieler beim VfL Stade sowie Spieler und Trainer beim VfL Güldenstern Stade. Jetzt kehrt er zurück ins Auetal.