A/O holt Rös vom Ligakonkurrenten D/A II - weiteres Talent angekündigt

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf treibt ihre Kaderplanung in der Landesliga konsequent voran. Mit Ole Rös verpflichtet der Verein einen Mittelfeldspieler vom Ligakonkurrenten SV Drochtersen/Assel II, zudem steht für den Sommer bereits ein weiteres Talent aus dem eigenen Umfeld fest.
Ole Rös schließt sich der SV A/O mit sofortiger Wirkung an. Der Mittelfeldspieler war zur Saison 2024/25 vom FC Hagen/Uthlede zur SV Drochtersen/Assel gewechselt. Für die zweite Mannschaft von D/A absolvierte Rös bislang 29 Landesligaspiele mit drei Treffern. Zusätzlich stand er in der laufenden Saison achtmal für die Bezirksligamannschaft des Vereins auf dem Platz.
A/O-Trainer Kevin Speer erläuterte den Transfer auf dem vereinseigenen Instagramkanal. „Wir freuen uns sehr, dass der Wechsel von Ole bereits im Winter zustande kommt. Ole zeichnet sich durch großen Ehrgeiz aus und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Bereits beim Probetraining hat er uns absolut überzeugt. Er möchte bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und wir werden ihn dabei bestmöglich unterstützen.“
Auch der Neuzugang selbst erklärte seine Entscheidung öffentlich. „Ich habe mich für den Wechsel zu A/O entschieden, weil der Verein ein sehr familiäres Umfeld bietet. Das junge Team ist ideal für meine persönliche und sportliche Weiterentwicklung. Außerdem bietet sich für mich die Möglichkeit, schon in jungen Jahren Verantwortung übernehmen zu dürfen und meine Führungsqualitäten weiterzuentwickeln“, sagte Rös.
Kapitän der U19 des JFV A/O/B/H/H kommt im Sommer
Darüber hinaus informierte der Verein über eine weitere Personalie für die kommende Spielzeit. Laurens Otten wird im Sommer zur ersten Herrenmannschaft stoßen. Der Kapitän der U19 Regionalligamannschaft des JFV A/O/B/H/H rückt dann in den Herrenbereich auf.
A/O-Trainer Maxi Künne äußerte sich ebenfalls auf Instagram zur Zusage. „Wir freuen uns sehr über die Zusage von Laurens für die kommende Saison, weil er als junger, gut ausgebildeter Spieler aus der Region perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Laurens spielt seit seinem 12. Lebensjahr im JFV und hat sich in dieser Zeit toll entwickelt, zuletzt als Kapitän der U19. Wir sind überzeugt, dass er sowohl menschlich, wie auch fußballerisch super zu A/O passt und unseren Kader bereichern wird.“
Otten blickt dem nächsten Schritt mit Vorfreude entgegen. „Ich freue mich ein Teil von A/O zu werden und ich denke, dass Ahlerstedt eine gute Adresse für die ersten Schritte im Herrenbereich ist. Ich habe das Team schon kennenlernen dürfen und mich direkt wohlgefühlt. Nun hoffe ich auf eine erfolgreiche erste Saison mit vielen Siegen.“