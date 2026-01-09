Ole Rös – Foto: Jörg Struwe

A/O holt Rös vom Ligakonkurrenten D/A II - weiteres Talent angekündigt

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf treibt ihre Kaderplanung in der Landesliga konsequent voran. Mit Ole Rös verpflichtet der Verein einen Mittelfeldspieler vom Ligakonkurrenten SV Drochtersen/Assel II, zudem steht für den Sommer bereits ein weiteres Talent aus dem eigenen Umfeld fest.

Ole Rös schließt sich der SV A/O mit sofortiger Wirkung an. Der Mittelfeldspieler war zur Saison 2024/25 vom FC Hagen/Uthlede zur SV Drochtersen/Assel gewechselt. Für die zweite Mannschaft von D/A absolvierte Rös bislang 29 Landesligaspiele mit drei Treffern. Zusätzlich stand er in der laufenden Saison achtmal für die Bezirksligamannschaft des Vereins auf dem Platz. A/O-Trainer Kevin Speer erläuterte den Transfer auf dem vereinseigenen Instagramkanal. „Wir freuen uns sehr, dass der Wechsel von Ole bereits im Winter zustande kommt. Ole zeichnet sich durch großen Ehrgeiz aus und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Bereits beim Probetraining hat er uns absolut überzeugt. Er möchte bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und wir werden ihn dabei bestmöglich unterstützen.“

Auch der Neuzugang selbst erklärte seine Entscheidung öffentlich. „Ich habe mich für den Wechsel zu A/O entschieden, weil der Verein ein sehr familiäres Umfeld bietet. Das junge Team ist ideal für meine persönliche und sportliche Weiterentwicklung. Außerdem bietet sich für mich die Möglichkeit, schon in jungen Jahren Verantwortung übernehmen zu dürfen und meine Führungsqualitäten weiterzuentwickeln“, sagte Rös. Kapitän der U19 des JFV A/O/B/H/H kommt im Sommer