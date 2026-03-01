A/O holt nur einen Punkt beim Letzten - D/A bleibt Spitzenreiter Landesliga Lüneburg im Überblick von Tageblatt · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

A/O-Stürmer Enes Badur (rechts) erzielt gegen den Tabellenletzten das Tor zum 2:2 kurz vor dem Abpfiff. Foto: Struwe (Archiv)

Ahlerstedt kann eine Blamage beim Schlusslicht gerade so verhindern. D/A II hat einen Doppeltorschützen, Harsefeld einen starken Comebacker. So lief der Spieltag.

Ein Punkt beim Tabellenletzten, der für A/O absolut zu wenig ist, mit dem die Spielvereinigung nach einer schwachen ersten Halbzeit aber leben muss.Das Kellerkind parkte regelrecht den Bus vor dem eigenen Tor, weil die Ahlerstedter in der defensiven Umschaltbewegung halbherzig agierten, konterten die Scharmbecker zu einer 2:0-Pausenführung.

Brunkhorst hat Siegtreffer auf dem Fuß

Im zweiten Durchgang ließen Malcolm Brunkhorst und Eren Badur zunächst zwei Hochkaräter aus, ehe Letzterer den Favoriten in der Schlussphase auf die Ergebnistafel brachte (80.). Als Bruder Enes nur sieben Minuten später tatsächlich ausglich (87.) drückte Ahlerstedt plötzlich auf den Siegtreffer. Brunkhorst ließ jedoch den Matchball in der Nachspielzeit vor dem gegnerischen Tor liegen.

„Was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, war grenzwertig“, ärgert sich Trainer Kevin Speer. „Den Punktverlust müssen wir uns daher selbst ankreiden.“

Tore: 1:0 (14.) Garbers, 2:0 (33.) Meyer, 2:1 (80.) Er. Badur, 2:2 (87.) En. Badur. Nächstes Spiel: A/O - Ottersberg (Fr., 6. März, 20 Uhr).

Nach einer langen Verletzungspause war TuS-Joker Timon Bode der Matchwinner für die Harsefelder. Nach einer Vorarbeit von Murat Boral brachte der Flügelspieler die Gäste ein zweites Mal an diesem Nachmittag in Führung. „Mit der Hereinnahme von Murat und Timon haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen - das war richtig gut“, lobt Trainer Nico Matern. „Timon arbeitet seit Wochen im Training richtig gut und hat sich das aufgrund seiner Trainingsleistung verdient.“ Ex-D/A-Legende trifft gegen Harsefeld

Zuvor hatte in einem zähen Fußball-Spiel Ottersbergs Spielertrainer Alexander Neumann (63.) ein Eigentor von seinem Teamkollegen Jannes Siemer egalisiert (58.). Schließlich sorgte Bode für den angesprochenen Dosenöffner (73.), den Ben Wilkens mit der Entscheidung in der Nachspielzeit untermauerte (90.+2). „Wir haben uns schwergetan, ergebnistechnisch war es aber ein guter Nachmittag“, sagt Matern. „Das Wie wird im Laufe der Spiele kommen, wenn wir besser im Rhythmus sind.“ Tore: 0:1 (58., ET) Siemer, 1:1 (63.) Neumann, 1:2 (73.) Bode, 1:3 (90.+2) Wilkens. Nächstes Spiel: Heidetal - TuS (So., 8. März, 15 Uhr).