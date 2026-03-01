A/O holt nur einen Punkt beim Letzten - D/A bleibt Spitzenreiter

Ahlerstedt kann eine Blamage beim Schlusslicht gerade so verhindern. D/A II hat einen Doppeltorschützen, Harsefeld einen starken Comebacker. So lief der Spieltag.
Ein Punkt beim Tabellenletzten, der für A/O absolut zu wenig ist, mit dem die Spielvereinigung nach einer schwachen ersten Halbzeit aber leben muss.Das Kellerkind parkte regelrecht den Bus vor dem eigenen Tor, weil die Ahlerstedter in der defensiven Umschaltbewegung halbherzig agierten, konterten die Scharmbecker zu einer 2:0-Pausenführung.
Brunkhorst hat Siegtreffer auf dem Fuß
Im zweiten Durchgang ließen Malcolm Brunkhorst und Eren Badur zunächst zwei Hochkaräter aus, ehe Letzterer den Favoriten in der Schlussphase auf die Ergebnistafel brachte (80.). Als Bruder Enes nur sieben Minuten später tatsächlich ausglich (87.) drückte Ahlerstedt plötzlich auf den Siegtreffer. Brunkhorst ließ jedoch den Matchball in der Nachspielzeit vor dem gegnerischen Tor liegen.
„Was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, war grenzwertig“, ärgert sich Trainer Kevin Speer. „Den Punktverlust müssen wir uns daher selbst ankreiden.“
Tore: 1:0 (14.) Garbers, 2:0 (33.) Meyer, 2:1 (80.) Er. Badur, 2:2 (87.) En. Badur.
Nächstes Spiel: A/O - Ottersberg (Fr., 6. März, 20 Uhr).
Nach einer langen Verletzungspause war TuS-Joker Timon Bode der Matchwinner für die Harsefelder. Nach einer Vorarbeit von Murat Boral brachte der Flügelspieler die Gäste ein zweites Mal an diesem Nachmittag in Führung. „Mit der Hereinnahme von Murat und Timon haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen - das war richtig gut“, lobt Trainer Nico Matern. „Timon arbeitet seit Wochen im Training richtig gut und hat sich das aufgrund seiner Trainingsleistung verdient.“
Ex-D/A-Legende trifft gegen Harsefeld
Zuvor hatte in einem zähen Fußball-Spiel Ottersbergs Spielertrainer Alexander Neumann (63.) ein Eigentor von seinem Teamkollegen Jannes Siemer egalisiert (58.). Schließlich sorgte Bode für den angesprochenen Dosenöffner (73.), den Ben Wilkens mit der Entscheidung in der Nachspielzeit untermauerte (90.+2).
„Wir haben uns schwergetan, ergebnistechnisch war es aber ein guter Nachmittag“, sagt Matern. „Das Wie wird im Laufe der Spiele kommen, wenn wir besser im Rhythmus sind.“
Tore: 0:1 (58., ET) Siemer, 1:1 (63.) Neumann, 1:2 (73.) Bode, 1:3 (90.+2) Wilkens.
Nächstes Spiel: Heidetal - TuS (So., 8. März, 15 Uhr).
Der Tabellenführer meistert die Rückkehr aus der Winterpause und baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Matchwinner war André Ribeiro, der erst eine Vorarbeit von Dennis Grooten verwertete (44.) und nach einem ruhenden Ball nachlegte (70.).
Julian Budde gegen Stade gesperrt
„Hagen macht einem das Leben hier immer schwer, entsprechend sind wir umso glücklicher, mit drei Punkten nach Hause zu fahren“, sagt Teamchef Benjamin Zielke, dessen Team nach einer Ampelkarte aber im Derby gegen Stade auf Julian Budde verzichten muss (88.). D/A steht derzeit elf Zähler vor A/O und zwölf vor Harsefeld, dahinter müssen die Konkurrenten ihre Nachholspiele für sich entscheiden, um die Kehdinger noch einzufangen.
Tore: 0:1 (44.) und 0:2 (70.) beide Ferreira Ribeiro.
Nächstes Spiel: D/A II - Stade (Fr., 6. März, 20 Uhr).