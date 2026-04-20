A/O glückt die Aufholjagd – vergibt dabei aber zu viele Chancen „Wir hatten Pech mit Pfosten und Latte – der Ball wollte irgendwie nicht rein" von Tageblatt · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die Hedendorferinnen haben im Abstiegskampf einen Dämpfer verpasst bekommen. Foto: FuPa/Schmietow (Archiv)

In der Oberliga hadert A/O mit Alu-Pech, egalisiert aber einen Zwei-Tore-Rückstand. In der Landesliga gibt es bei O/O und den VSV einiges aufzuarbeiten.

Weil A/O seine Möglichkeiten nicht nutzte, stellte Delmenhorsts Manja Hennig die Gäste mit einem Doppelpack vor eine Herausforderung (25., 64.). Die Spielvereinigung meldete sich jedoch zurück, weil Cosima Günther (79.) und Luisa Blanken (88.) jeweils aus dem Rückraum erfolgreich abschlossen.

Schließlich bot sich den Gästen sogar noch der Matchball, als Naike Hanno Mitspielerin Leonie Ratje am ersten Pfosten fand, die die Kugel aber nicht im Gehäuse unterbrachte. „Weil wir so viele Chancen hatten, sind wir trotz der kleinen Aufholjagd mit dem einen Punkt nicht wirklich zufrieden“, sagt Trainer Benjamin Saul. „Wir hatten Pech mit Pfosten und Latte – der Ball wollte irgendwie nicht rein. Wir sind aber gut im Spiel geblieben und haben uns dann zumindest mit dem einen Punkt belohnt.“

Tore: 1:0 (25.) und 2:0 (64.) beide Hennig, 2:1 (79.) Günther, 2:2 (88.) Blanken.

In einem ausgeglichenen Spiel zeigte sich der MTV Jeddingen effektiver. Die beste Möglichkeit der Ahlerstedterinnen, einen Punkt mit auf die Heimreise zu nehmen, scheiterte am Querbalken. „Es war eigentlich ein Unentschieden-Spiel“, sagt Trainer Joachim Höft. „Wir haben aber durch etwas Pech verloren.“ Tore: 1:0 (45.) Twiefel, 1:1 (64.) T. Höft, 2:1 (68.) Gabler.

Oldendorfs Maybritt Rinka steuerte freistehend auf die Eintracht-Torhüterin zu, bekam die Kugel aber nicht im Kasten untergebracht. Stattdessen legte Elbmarsch im Gegenzug nach und zog damit O/O den Stecker. „Wir haben viele gute Torchancen gehabt, aber keine gute Teamleistung gezeigt“, sagt Trainer Maik Ratje. „Wir müssen uns jetzt echt sputen, dass wir uns unsere Saison nicht versauen.“ Tore: 0:1 (40.) Kühl, 0:2 (69.) Schneider.