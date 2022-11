A/O genießt das Bundesliga-Niveau

Ratje zeigte sich nicht nur stolz über den Auftritt seiner Schützlinge, sondern auch beeindruckt von der Technik und Physis der Werder-Spielerinnen. "Es ist Wahnsinn, wie gut sie austrainiert sind und wie schnell und flexibel sie bei Körpertäuschungen sind", so der Coach über die muskulären Vorteile.Werder Bremen nutzte die Partie, um in der Länderspielpause im Rhythmus zu bleiben und sich auf das kommende DFB-Pokalspiel gegen SGS Essen vorzubereiten. Die SV Ahlerstedt/Ottendorf hingegen will den Schwung des besonderen Erlebnisses in das nächste Pflichtspiel mitnehmen: Am Sonntag (13 Uhr) reist A/O zu Tabellenführer BW Hollage.

Tore: 0:1 (6.) Triendl, 0:2 (10.) Dieckmann, 0:3 (14.) Meyer, 0:4 (20.) Meyer, 0:5 (33.) Meyer, 0:6 (38.) Meyer, 0:7 (40.) Ulbrich, 0:8 (44.) Ulbrich, 0:9 (47.) Keles, 0:10 (73.) Keles, 0:11 (83.) Walkling.