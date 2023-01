A/O-Fußballerinnen feiern den Turniersieg

Fredenbeck. "Hochklassigen Hallen-Frauen-Fußball" versprach Veranstalter VfL Güldenstern Stade zum Start in das Turnierwochenende in Fredenbeck - und hielt Wort. Rund 200 Zuschauer sahen am Freitagabend erstklassigen Sport und viele Tore. Und mit der SV Ahlerstedt/Ottendorf setzte sich zudem eine Mannschaft aus dem Landkreis durch.

Lob verdienten sich die Organisatoren auch für ihr hochkarätiges Teilnehmerfeld. "Es war spannend, gegen Mannschaften anzutreten, gegen die man sonst nicht spielt", so Marco Hendreich, Trainer vom FC Oste/Oldendorf. Aus Hamburg kamen der Eimsbütteler TV (Regionalliga) und Victoria Hamburg (Verbandsliga). Auch der MTV Barum (Oberliga) war dabei. Die weiteste Reise nahmen aber Besiegdas 03 Magdeburg (Verbandsliga) und der FC Halle Neustadt (Verbandsliga) auf sich. "Es war ein besonderer Abend für uns", so Eric Weiher, Trainer des Landesligisten VfL. Denn es war auch ein Wiedersehen mit ehemaligen Stader Spielerinnen. Nina Haußmann (Magdeburg) und Neele-Henriette Wulff (Halle) kicken derzeit in Sachsen-Anhalt.

Ex-Nationalspielerin gibt Debüt

Die meisten Teams fahren ihr Programm zu Beginn der langen Winterpause (seit Mitte November) komplett herunter. "Wir haben den Ball ruhen lassen und hatten nur freiwilliges Training", so Eric Weiher. Die Spielerinnen sollen Zeit bekommen, um abzuschalten und andere Dinge voranzutreiben, darunter Vorbereitungen auf nahende Abiturprüfungen. "Die Freude war nun entsprechend groß, wieder einen Ball am Fuß zu haben", so Weiher. Sein Team beendete den 6. Ladies-Cup als Siebter. Weiher: "Wir haben aber gesehen, dass wir auch nominell bessere Teams ärgern können."Für Marco Hendreich war der Abend auch aus einer anderen Perspektive spannend. Er sah eine neue Spielerin erstmals in Aktion. Und für Joanna Palaschewski ist Fußball mit Dach über dem Kopf vertrautes Terrain. Sie spielte früher für die polnische Futsal-Nationalmannschaft. Ihr Coach hält viel vom Hallensport: "Er schult Handlungsschnelligkeit und technische Fähigkeiten auf kleinem Raum. Umso besser, wenn dies auf einem ähnlichen Belag geschieht wie später im Ligabetrieb." Dieser beginnt für die Fußballerinnen Anfang März.