A/O-Frauen retten spät einen Punkt

Die Oberliga-Fußballerinnen der SV Ahlerstedt/Ottendorf springen in letzter Sekunde einer drohenden Niederlage im Sechs-Punkte-Spiel von der Schippe. Dabei kontrollierte die Spielvereinigung insbesondere den ersten Durchgang und ging nach der Pause folgerichtig durch Romina Riwny in Führung (50.).

„Wir haben dann wohl gedacht, jetzt läuft es von selbst“, sagt Trainer Benjamin Saul, dessen Team nun viele Fehler produzierte. Delmenhorst glich vom Punkt aus und schien in der Nachspielzeit schon den Lucky Punch zu setzen. Stattdessen gelang es Leonie Ratje, in der sechsten Minute der Nachspielzeit doch noch mal für A/O mit dem zweiten Ball nach einer Ecke den wichtigen Ausgleich zu erzielen.„Unser Ziel war es, uns in den direkten Duellen die Punkte zu holen und uns im Mittelfeld zu setzen“, sagt Saul. „Das ist uns heute nicht ganz geglückt.“ Trotzdem steht Ahlerstedt als Tabellenachter sechs Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

Tore: 1:0 (50.) Riwny, 1:1 (81.) Kastens, 1:2 (90.+1) Beneke, 2:2 (90.+6) Ratje.



Landesliga Lüneburg

