A/O-Frauen liefern starkes Spiel ab

Das Spiel fand über weite Strecken in der Hälfte der Gäste statt. In der Halbzeit musste das Trainerteam allerdings noch zur Vorsicht mahnen. "Das 1:0 zur Pause war ein brenzliges Ergebnis", erklärt Ratje. Tatsächlich kam Harderberg mit Druck aus der Kabine, ohne A/O wirklich in Bedrängnis zu bringen. Denn unter der Leitung von Mette Ahrens brachte A/O rasch wieder die nötige Ruhe ins Spiel und ging durch Michelle Van’t Hoenderdaal verdient mit 2:0 in Front. Bis zum Schlusspfiff trugen sich letztendlich fünf verschiedene Torschützinnen in den Spielbericht ein, darunter Leonie Ratje, die ihre starke Leistung mit einem Flugkopfballtor belohnte. "Wir sind aktuell von der ersten bis zur 19. Spielerin gut drauf und vorne flexibel", so Ratje. Was ihn noch mehr freut: A/O blieb zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor. A/O reist am 22. Oktober zur SV Heidekraut Andervenne.