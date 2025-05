A/O-Frauen kassieren eine ordentliche Packung

A/O ist im letzten Auswärtsspiel der Saison unter die Räder gekommen. Nach einem ordentlichen Beginn leisteten sich die Gäste die entscheidenden Nachlässigkeiten, die Hollage eiskalt bestrafte. „Die Köpfe gingen dann erstmal runter und wir haben nur Geleitschutz geleistet“, erklärt Trainer Benjamin Saul. „Wir haben verdient verloren, weil wir in den entscheidenden Minuten nicht da waren.“ Hollage dezimierte sich nach einer Notbremse selbst, wodurch Hanna Ernst zumindest noch den Ehrentreffer markierte.

„Dass wir am vorletzten Spieltag mit 41 Punkten auf dem vierten Platz stehen, ist mehr als wir uns erträumen konnten“, sagt Trainer Rüdiger Koch. „Ich bin hochzufrieden, weil alle es wirklich gut gemacht haben.“

Die SV A/O dominierte das Geschehen von Beginn an und hätte durchaus noch mehr Tore schießen können. Die Gastgeberinnen legten eine sehr körperbetonte Spielweise an den Tag, aus der sich Ahlerstedt immer wieder spielerisch befreite.

„Wir wollten gegen einen spielstarken Gegner viel zerstören und das ist uns auch geglückt“, sagt Trainerin Alina Schuldt. „Wir haben dann selbst den Lucky-Punch gesetzt und wollen die Saison nun mit einem Derbysieg in Ahlerstedt beenden.“

O/O verschlief zwar den ersten Durchgang, legte nach dem Seitenwechsel aber die entscheidende Leistungssteigerung hin. „Wir waren erst so behäbig, wie wir in Hedendorf unter der Woche aufgehört hatten“, sagt Coach Maik Ratje. „Wir sind dann viel besser aus der Kabine zurückgekommen und der Ausgleich macht was mit Kopf und Körper, sodass wir verdient gewonnen haben.“

Tore: 0:1 (4.) Zapfe, 1:1 (50.) Albers, 2:1 (79.), 3:1 (90.+2) beide Hellwege. (stu)