A/O-Frauen in Feierlaune: Beide Teams mit Ligasiegen

Die Frauen der SV Ahlerstedt/Ottendorf haben in der Fußball-Oberliga und der Landesliga gepunktet. Allerdings hatte vor allem die erste Mannschaft viel Glück dabei.

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf hat am 10. Oberliga-Spieltag einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Die Spielvereinigung dominierte das Geschehen und war das tonangebende Team, allerdings versäumten es die Gäste, die Führung durch Romina Riwny mit weiteren Treffern auszubauen (33.). Stattdessen gelang es Scharmbeckstotel mit dem Ausgleich (72.), die Ahlerstedterinnen ins Taumeln zu bringen.

Schließlich war es eine Flanke der eingewechselten Malin Hoeper, die Freyke Rexin per Seitfallzieher im Kasten unterbrachte (86.). Allerdings musste A/O noch kritische Schlussminuten überstehen: Torhüterin Emily Blanken parierte einen Strafstoß, hatte sich nach Auffassung der Unparteiischen aber zu früh von der Linie bewegt, doch der ATSV schoss auch den zweiten Versuch am Ziel vorbei (90.).