Spielbericht
– Foto: Cedric Siefker

A/O-Frauen in Feierlaune: Beide Teams mit Ligasiegen

Oberligateam siegt in Scharmbeckstotel

Die Frauen der SV Ahlerstedt/Ottendorf haben in der Fußball-Oberliga und der Landesliga gepunktet. Allerdings hatte vor allem die erste Mannschaft viel Glück dabei.

Gestern, 14:00 Uhr
ATSV Scharmbeckstotel
ATSV ScharmbeckstotelATSV Schasto
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
1
2
Abpfiff
Die SV Ahlerstedt/Ottendorf hat am 10. Oberliga-Spieltag einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Die Spielvereinigung dominierte das Geschehen und war das tonangebende Team, allerdings versäumten es die Gäste, die Führung durch Romina Riwny mit weiteren Treffern auszubauen (33.). Stattdessen gelang es Scharmbeckstotel mit dem Ausgleich (72.), die Ahlerstedterinnen ins Taumeln zu bringen.

Schließlich war es eine Flanke der eingewechselten Malin Hoeper, die Freyke Rexin per Seitfallzieher im Kasten unterbrachte (86.). Allerdings musste A/O noch kritische Schlussminuten überstehen: Torhüterin Emily Blanken parierte einen Strafstoß, hatte sich nach Auffassung der Unparteiischen aber zu früh von der Linie bewegt, doch der ATSV schoss auch den zweiten Versuch am Ziel vorbei (90.).

A/O klettert aus der gefährlichen Zone
„Die Erleichterung ist sehr groß, weil wir uns ein Polster auf die Abstiegszone erarbeitet haben“, sagt Trainer Benjamin Saul. „Den Sieg nehmen wir gerne mit.“

Tore: 0:1 (33.) Riwny, 1:1 (72.) Komesker, 1:2 (86.) Rexin.
Landesliga Lüneburg

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
SG Wohnste/Holvede/Ippensen
SG Wohnste/Holvede/IppensenSG Wohnste/Holvede/Ippensen
2
0
Abpfiff
Die Landesliga-Fußballerinnen der SV Ahlerstedt/Ottendorf feiern im Sechs-Punkte-Spiel einen wichtigen Dreier, mit dem sich die Spielvereinigung von einem direkten Konkurrenten distanziert.

Die Gastgeberinnen übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle und ließen gute Möglichkeiten aus, um das Geschehen noch deutlicher für sich zu gestalten. Schließlich reichte A/O ein Doppelpack von Lea-Sophie Höft, um den 2:0-Erfolg einzufahren. „Unser Manko bleibt das Toreschießen“, sagt Trainer Joachim Höft. „Ich bin mir aber sicher, dass der Knoten irgendwann platzt.“

Tore: 1:0 (15.) und 2:0 (72.) beide L. Höft.

