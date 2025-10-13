A/O-Frauen in Feierlaune: Beide Teams mit Ligasiegen

Die Frauen der SV Ahlerstedt/Ottendorf haben in der Fußball-Oberliga und der Landesliga gepunktet. Allerdings hatte vor allem die erste Mannschaft viel Glück dabei.
Schließlich war es eine Flanke der eingewechselten Malin Hoeper, die Freyke Rexin per Seitfallzieher im Kasten unterbrachte (86.). Allerdings musste A/O noch kritische Schlussminuten überstehen: Torhüterin Emily Blanken parierte einen Strafstoß, hatte sich nach Auffassung der Unparteiischen aber zu früh von der Linie bewegt, doch der ATSV schoss auch den zweiten Versuch am Ziel vorbei (90.).
A/O klettert aus der gefährlichen Zone
„Die Erleichterung ist sehr groß, weil wir uns ein Polster auf die Abstiegszone erarbeitet haben“, sagt Trainer Benjamin Saul. „Den Sieg nehmen wir gerne mit.“
Tore: 0:1 (33.) Riwny, 1:1 (72.) Komesker, 1:2 (86.) Rexin.
Landesliga Lüneburg
Die Gastgeberinnen übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle und ließen gute Möglichkeiten aus, um das Geschehen noch deutlicher für sich zu gestalten. Schließlich reichte A/O ein Doppelpack von Lea-Sophie Höft, um den 2:0-Erfolg einzufahren. „Unser Manko bleibt das Toreschießen“, sagt Trainer Joachim Höft. „Ich bin mir aber sicher, dass der Knoten irgendwann platzt.“
Tore: 1:0 (15.) und 2:0 (72.) beide L. Höft.