A/O-Frauen freuen sich aufs Derby

Derbys haben eine besondere symbolische Bedeutung. Auf jene stets sehr gut besuchten und intensiv geführten Spiele fiebern Aktive mitunter Wochen vorher hin. Jene Vorfreude blieb den Oberliga-Fußballerinnen der SV Ahlerstedt/Ottendorf jedoch lange verwehrt. Am Freitag, 19.30 Uhr, ist es wieder so weit: Nach fast 1.200 Tagen sieht sich A/O in einem Meisterschaftsspiel mal wieder einem Gegner aus dem Landkreis Stade gegenüber. Aufsteiger VSV Hedendorf/Neukloster ist im Stadion Am Auetal zu Gast. "Nach langen Jahren gibt es endlich wieder ein höherklassiges Derby", freut sich A/O-Trainer Maik Ratje.

Der oberligaerfahrene Gastgeber ist Favorit

Ratjes Team geht als Fünftplatzierter und klarer Favorit ins Spiel. Entsprechend ist auch die Devise: "Wir werden auf drei Punkte spielen. Das steht an oberster Stelle", so Ratje. Dem A/O-Trainerteam stehen bis auf die Langzeitverletzten, darunter Theresa Schröder und Jaquelin Buchholz, alle Spielerinnen zur Verfügung. "Wir haben im Kader genug Möglichkeiten, um jede Option des Gegners zu bespielen", weiß Ratje um die Stärken seines Teams. Zuletzt zeigte für A/O die Formkurve nach oben. Das Team entwickle sich spielerisch in die geplante Richtung. Mit einem leichten Spiel rechnet der A/O-Trainer deswegen aber nicht. Hedendorf habe nichts zu verlieren. Ratje: "Sie werden sicher keinen Hurra-Fußball spielen, aber sich auch nicht verstecken." Er rechnet mit einem aktiven Gegner, der "uns Punkte abluchsen will"."