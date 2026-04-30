A/O feiert Auswärtssieg beim VSK Osterholz-Scharmbeck

– Foto: Jörg Struwe

Die Landesliga-Fußballer der SV Ahlerstedt/Ottendorf haben ihr Nachholspiel am Mittwochabend souverän für sich entschieden.

A/O setzte sich mit 3:1 beim VSK Osterholz-Scharmbeck durch. Nach zwei hohen Ballgewinnen vollstreckten Len Behnke (14.) und Eren Badur zur Führung (30.). Als Doppelpacker Behnke eine Hereingabe von Jonah Bertog verwertete, war die Begegnung vorzeitig entschieden (44.).

„In der zweiten Halbzeit hätten wir das vierte machen müssen und lassen den Gegner am Leben“, sagt Trainer Maximilian Künne, dessen Team spät noch den Anschlusstreffer kassierte (80.). „Insgesamt war es aber vor allem im ersten Durchgang ein echt erwachsener Auftritt, bei dem wir guten Fußball gespielt haben.“