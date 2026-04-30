 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

A/O feiert Auswärtssieg beim VSK Osterholz-Scharmbeck

Trainer lobt „echt erwachsenen Auftritt“

von Tageblatt · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jörg Struwe

Verlinkte Inhalte

Landesliga Lüneburg
Ahlerstedt/O
Osterholz

Die Landesliga-Fußballer der SV Ahlerstedt/Ottendorf haben ihr Nachholspiel am Mittwochabend souverän für sich entschieden.

Gestern, 19:00 Uhr
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
1
3
Abpfiff

A/O setzte sich mit 3:1 beim VSK Osterholz-Scharmbeck durch. Nach zwei hohen Ballgewinnen vollstreckten Len Behnke (14.) und Eren Badur zur Führung (30.). Als Doppelpacker Behnke eine Hereingabe von Jonah Bertog verwertete, war die Begegnung vorzeitig entschieden (44.).

„In der zweiten Halbzeit hätten wir das vierte machen müssen und lassen den Gegner am Leben“, sagt Trainer Maximilian Künne, dessen Team spät noch den Anschlusstreffer kassierte (80.). „Insgesamt war es aber vor allem im ersten Durchgang ein echt erwachsener Auftritt, bei dem wir guten Fußball gespielt haben.“

Tore: 0:1 (14.) Behnke, 0:2 (30.) Er. Badur, 0:3 (44.) Behnke, 1:3 (80.) Beller.

Nächstes Spiel: A/O – Bornreihe (So., 3. Mai, 15 Uhr).