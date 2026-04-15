A/O bringt Nationalspieler hervor und wird vom DFB dafür belohnt "Er ist der erste Bundesliga-Profi, den Ahlerstedt hervorgebracht hat“ von Tageblatt/ Studer · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Mick Schmetgens, Helmut Willuhn und Niklas Nissen bei der Scheckübergabe – Foto: Verein

Dass sich gute Ausbildung lohnt, hat die SV Ahlerstedt/Ottendorf nun auch in Form eines Schecks bestätigt bekommen. Der DFB belohnt eine außergewöhnliche Talentförderung.

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf ist für ihren Beitrag zur Ausbildung von Mick Schmetgens zum Junioren-Nationalspieler vom DFB ausgezeichnet worden. Am Montagabend übergab der 1. Vorsitzende des NFV-Kreis Stade, Helmut Willuhn, am Auetal der Spielvereinigung einen Scheck in Höhe von 3950 Euro. „Ich freue mich sehr, dass aus einem kleinen Verein aus dem Landkreis Stade so ein Talent herangewachsen ist. Ich hoffe und wünsche ihm, dass er seinen Weg beim SV Werder Bremen weitergehen wird“, sagte Willuhn während der Übergabe.

Mit der Nationalmannschaft zur EM Schmetgens wechselte 2021 vom JFV A/O/B/H/H zur U15 ins Leistungszentrum von Bundesligist Werder Bremen, wo er in der vergangenen Spielzeit mit der U19 den DFB-Pokal der Junioren gewann. Seitdem trainiert der 18-Jährige regelmäßig mit der Lizenzmannschaft und unterschrieb beim SV Werder Ende 2025 einen Profivertrag. Mitte März 2026 feierte der Innenverteidiger sein Bundesliga-Debüt im Weserstadion beim Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05.