A/O bringt Nationalspieler hervor und wird vom DFB dafür belohnt

Dass sich gute Ausbildung lohnt, hat die SV Ahlerstedt/Ottendorf nun auch in Form eines Schecks bestätigt bekommen. Der DFB belohnt eine außergewöhnliche Talentförderung.
Die SV Ahlerstedt/Ottendorf ist für ihren Beitrag zur Ausbildung von Mick Schmetgens zum Junioren-Nationalspieler vom DFB ausgezeichnet worden. Am Montagabend übergab der 1. Vorsitzende des NFV-Kreis Stade, Helmut Willuhn, am Auetal der Spielvereinigung einen Scheck in Höhe von 3950 Euro.
„Ich freue mich sehr, dass aus einem kleinen Verein aus dem Landkreis Stade so ein Talent herangewachsen ist. Ich hoffe und wünsche ihm, dass er seinen Weg beim SV Werder Bremen weitergehen wird“, sagte Willuhn während der Übergabe.
Schmetgens wechselte 2021 vom JFV A/O/B/H/H zur U15 ins Leistungszentrum von Bundesligist Werder Bremen, wo er in der vergangenen Spielzeit mit der U19 den DFB-Pokal der Junioren gewann. Seitdem trainiert der 18-Jährige regelmäßig mit der Lizenzmannschaft und unterschrieb beim SV Werder Ende 2025 einen Profivertrag.
Mitte März 2026 feierte der Innenverteidiger sein Bundesliga-Debüt im Weserstadion beim Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05.
Seine Premiere als Junioren-Nationalspieler feierte Schmetgens bereits im September 2023. In der vergangenen Länderspielperiode löste der Ahrenswohlder als Stammspieler mit der DFB-Auswahl das Ticket für die U19-Europameisterschaft, die vom 28. Juni bis 11. Juli 2026 in Wales stattfindet.
Der DFB belohnt in jedem Jahr Amateurvereine finanziell, die zur Ausbildung ihrer Junioren-Nationalspieler und Juniorinnen-Nationalspielerinnen beigetragen haben, wozu nun auch die SV Ahlerstedt/Ottendorf gehört. Bei der Scheck-Übergabe auf der Sportanlage am Auetal war Schmetgens gemeinsam mit ehemaligen Wegbegleitern selbst vor Ort.
„Als Verein freut es uns sehr, dass es ein Junge aus unserer Schmiede geschafft hat. Seine Mama und sein Papa haben hier jahrelang Fußball gespielt und sind eng mit dem Dorf, der Region und dem Verein verwurzelt. Er ist der erste Bundesliga-Profi, den Ahlerstedt hervorgebracht hat“, sagt Niklas Nissen, 1. Vorsitzender der SV Ahlerstedt/Ottendorf.