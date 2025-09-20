A/O betreibt Frustbewältigung

A/O schiesst den FC Heidetal mit 8:2 ab. Bis zur Halbzeit hielt der Aufsteiger noch gut mit.

Im ersten Durchgang fehlte A/O noch der dauerhafte Zugang in die gegnerische Gefahrenzone, während der FC Heidetal dem Favoriten mit seinen Nadelstichen wehtat. Nach dem Seitenwechsel gelang Ahlerstedt dann die nötige Kurskorrektur, um die schwindenden Kräfte des Aufsteigers mit einem Kantersieg zu bestrafen.

„Die Bereitschaft von uns als Mannschaft nach hinten zu verteidigen, war der Unterschied“, sagt A/O-Coach Kevin Speer. „Vielleicht haben wir als Trainerteam auch den falschen Matchplan gewählt, was wir in der Halbzeit korrigiert haben – danach war es ein Klassenunterschied.“

Verteidiger Moritz Vedovelli musste - vermutlich mit einer muskulären Verletzung - ausgewechselt werden, zu viele weitere Ausfälle kann sich Ahlerstedt in Anbetracht des vorhandenen Lazaretts nicht mehr leisten.