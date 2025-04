A/O bekommt eine Packung - Die Zweite teilt dafür ordentlich aus

„Wir waren in den Zweikämpfen ab und zu zu nachlässig und Aurich hat verdient gewonnen“, räumt Trainer Benjamin Saul ein, der dem Gegner zur vorzeitigen Staffel-Meisterschaft gratuliert. „Wir würden uns freuen, wenn sie es dieses Mal schaffen, in die Regionalliga aufzusteigen.“ Tore: 1:0 (25.) Kreuz, 2:0 (35.) Assing, 3:0 (42.) Frisch, 4:0 (46.) Frizberg, 5:0 (49.) Assing, 6:0 (51.) Frizberg.

Dass der TSV mit argen Personalproblemen zu kämpfen hatte und auf einigen Positionen experimentieren musste, macht Trainer Olaf Madsen nicht als Ausrede geltend. Apensen fand nur schwer in die Begegnung und musste sich mehrmals bei Torhüterin Kathrin Lütjen bedanken, die ihre Farben lange im Spiel hielt. In einer besseren Phase nach dem Seitenwechsel verpassten die Gastgeberinnen selbst die Möglichkeit zur Führung, ehe der VSK entscheidend zuschlug. „Wir haben unterm Strich viel zu wenig gemacht und uns zu viele individuelle Fehler geleistet“, sagt Madsen. „Mit der Leistung reicht es dann nicht für Punkte in der Landesliga.“ Tore: 1:0 (33.) J. Kushov, 1:1 (35., ET) Buchholz, 1:2 (61.) Stöver.