 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Anzing Parsdorf jubelt dank Last-Minute-Treffer gegen Oberföhring

Späte Tore sichern Oberpframmern ein Remis gegen Zamdorf

von Helmut Kampa · Heute, 15:57 Uhr · 0 Leser
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Archiv - Foto – Foto: S. Hafen

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Kreisliga 3
SC Baldham
Phönix MUC
Ottobrunn
Grasbrunn-Ne

Spannung im Tabellenmittelfeld

Der Spieltag bot erneut reichlich Dramatik. Trudering und Baldham-Vaterstetten lieferten sich ein intensives Duell, in dem Dominik Boss zunächst für die Führung sorgte, ehe Maxime Schneiker noch vor der Pause ausglich. Oberpframmern und Zamdorf teilten sich nach einem wilden Schlagabtausch ebenfalls die Punkte: Zamdorf führte durch Leonard Evertz und Moritz Bösl bereits 2:0, bevor Bastian Wagner und Valentin Hain spät ein Comeback sicherten.

Waldtrudering und Grasbrunn-Neukeferloh trennten sich 1:1, wobei Sascha Wittmann früh traf, ehe Lewin Allert Lorenzo ausglich. Haidhausen setzte ein Ausrufezeichen mit dem 3:1 gegen Ottobrunn, angeführt von einem Doppelpack von Jona Unglert. Anzing Parsdorf besiegte Oberföhring in einem packenden Spiel 3:2, wobei Marco Helmich in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte. Srbija München und Helios-Daglfing trennten sich torlos, ebenso wie Steinhöring und Phönix München – hier sah Stefan Lazarevic noch Gelb-Rot kurz vor Schluss.

Gestern, 15:30 Uhr
SK Srbija München
SK Srbija MünchenSK Srbija
SV Helios-Daglfing
SV Helios-DaglfingHelios Daglf
0
0
Abpfiff

Gestern, 13:30 Uhr
TSV Oberpframmern
TSV OberpframmernOberpframmer
SV Zamdorf 1974
SV Zamdorf 1974SV Zamdorf
2
2
Abpfiff

Gestern, 13:15 Uhr
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering
SC Baldham-Vaterstetten
SC Baldham-VaterstettenSC Baldham
1
1
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
0
0
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen
TSV Ottobrunn
TSV OttobrunnOttobrunn
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Anzing Parsdorf
FC Anzing ParsdorfFC Anzing Pa
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
3
2
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
TSV Grasbrunn-Neukeferloh
TSV Grasbrunn-NeukeferlohGrasbrunn-Ne
1
1
Abpfiff

Tabellenlage bringt Spannung im Auf- und Abstiegsrennen

In der Tabelle bleibt der TSV Trudering mit 49 Punkten an der Spitze, dicht gefolgt von Phönix München (47 Punkte). SC Baldham-Vaterstetten lauert mit einem Spiel weniger und 43 Punkten auf Platz drei. Im Mittelfeld rücken die Teams enger zusammen: Ottobrunn bleibt Vierter, während Helios-Daglfing und Grasbrunn-Neukeferloh wichtige Punkte liegen lassen. Am Tabellenende liefern sich Anzing Parsdorf und Srbija München mit je 15 Punkten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Oberföhring bleibt mit 17 Punkten ebenfalls tief im Abstiegskampf.

Anmerkungen

Wertung gemäß Direkter Vergleich (wird ab Saisonmitte berücksichtigt)