Anzeigen wegen schwerer Körperverletzung: U19-Spiel eskaliert

„Ich habe schon von mehreren Trainern aus der Liga gehört, dass die Fortuna-Mannschaft speziell ist. Sie hat den Ruf, dass sie sich gerade gegenüber Spielern mit Migrationshintergrund sehr provozierend verhält“, so Grobarek, der abgesehen davon, dass seine Mannschaft erst verspätet in die Kabine und zum Aufwärmen auf den Platz konnte, von einem sehr seltsamen Empfang berichtete. Während des Spiels habe seine Mannschaft dann einen schlechten Start erwischt, sei auch wegen zweier Elfmeter 0:3 im Rückstand geraten. Schon da hätten sich seine Jungs permanent Sprüche anhören müssen, erst recht nach dem Seitenwechsel, als Kapellen Tor um Tor aufholte und in der dritten Minute der Nachspielzeit sogar noch ausglich.
„Hinterher mussten wir uns dann auf dem Weg zur Kabine weitere Sprüche anhören. Als einer meiner Spieler dann darauf verbal reagiert hat, ist ein Gladbacher Spieler auf ihn losgegangen und ihm ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen. Folge war eine Platzwunde an der Schläfe. Anschließend gab es einen großen Tumult, wo ich mitten drin war und in den sich auch Fortuna-Fans einmischten“, so Grobarek. Auch der Schiedsrichter habe den Schlag gesehen, dem entsprechenden Fortuna-Spieler die Rote Karte gezeigt und auch einen Eintrag in den Spielbericht gemacht. Ein weiterer SCK-Spieler trug Verletzungen davon. Zwar nicht so schwer, dass er ins Krankenhaus musste, doch die Polizei identifizierte auch in diesem Fall einen Tatverdächtigen, gegen den Anzeige erstattet wurde.
Verein reagiert
Fortuna-Vorsitzender René Hornung, war zwar selbst nicht vor Ort, hat sich aber berichten lassen, dass es während des Spiels von beiden Seiten Provokationen unter der Gürtellinie gegeben habe. Und auch Fortuna-Spieler hätten bei den Handgemengen nach der Partie leichte Verletzungen davongetragen. Doch den schweren Angriff auf den SCK-Spieler verurteilt er aufs Schärfste. „Das geht gar nicht und wir hoffen, dass es dem Jungen schnell besser geht. Wir haben als Verein schon alles in die Wege geleitet, damit so etwas nicht mehr passiert. So etwas wollen wir nicht und wir sind absolut gegen jede Form Gewalt“, so Hornung. Dass die Mannschaft einen schlechten Ruf habe, sei bekannt, entsprechende Gespräche seien auch schon geführt worden. „Aber das haben wir prophylaktisch getan. Es sind noch nie Eltern und Jugendliche mit Informationen auf uns zugekommen, die ein derartiges Verhalten bewiesen hätten.“