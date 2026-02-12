Anzeigen wegen schwerer Körperverletzung: U19-Spiel eskaliert

Fortuna-Vorsitzender René Hornung, war zwar selbst nicht vor Ort, hat sich aber berichten lassen, dass es während des Spiels von beiden Seiten Provokationen unter der Gürtellinie gegeben habe. Und auch Fortuna-Spieler hätten bei den Handgemengen nach der Partie leichte Verletzungen davongetragen. Doch den schweren Angriff auf den SCK-Spieler verurteilt er aufs Schärfste. „Das geht gar nicht und wir hoffen, dass es dem Jungen schnell besser geht. Wir haben als Verein schon alles in die Wege geleitet, damit so etwas nicht mehr passiert. So etwas wollen wir nicht und wir sind absolut gegen jede Form Gewalt“, so Hornung. Dass die Mannschaft einen schlechten Ruf habe, sei bekannt, entsprechende Gespräche seien auch schon geführt worden. „Aber das haben wir prophylaktisch getan. Es sind noch nie Eltern und Jugendliche mit Informationen auf uns zugekommen, die ein derartiges Verhalten bewiesen hätten.“