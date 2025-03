Anzeigen gegen Vorstand des 1. FC Düren

Seit vergangenem Freitag ist es klar: Der 1. FC Düren, Liga-Rivale des KFC Uerdingen in der Regionalliga West, hat einen Antrag auf die Einleitung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Wie FuPa und die Aachener Zeitung berichten, liegt die Höhe der Schulden bei etwa fünf bis sechs Millionen Euro. Seit Januar seien an Spieler und Trainerteam keine Gehälter mehr gezahlt worden.

Nun wurden auch die Vorstandsmitglieder des 1. FC Düren angezeigt. Wegen Insolvenzverschleppung. Namentlich erwähnt sind in dieser Anzeige der Vorsitzende Wolfgang Spelthahn, gegen den ohnehin bereits Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aachen laufen. Zum einen wegen der mutmaßlichen Beteiligung in einem Schleuserskandal, aber auch wegen Subventionsbetrug. Anfang November wurde der CDU-Politiker bereits als Landrat im Kreis Düren suspendiert. Die Anzeige richtet sich aber auch gegen den Rest des Vorstands, also Vizepräsident Karsten Schümann, den ehemaligen Vizepräsidenten Daniel Hunf und den kaufmännischen Geschäftsführer Damien Raths – der auch schon für den KFC Uerdingen tätig war.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden zahlreiche Politiker aus dem Kreis Düren sowie einige Redaktionen von Medienhäusern, die über den Fall Düren berichten, darüber informiert. Das Anzeigeschreiben liegt unserer Redaktion vor.

In seiner Begründung schreibt der Anzeigesteller, dass der Vorstand des 1. FC Düren den Verein durch „überhöhte Ausgaben, kostspielige Spielerverträge und unverhältnismäßige Ausgaben“ in den finanziellen Bankrott getrieben habe und es „möglicherweise pflichtwidrig unterlassen“ hätte, „die Insolvenzreife des Vereins rechtzeitig anzuzeigen“, was den Tatbestand der Insolvenzverschleppung erfüllen würde.

Es stelle sich die Frage, wie „ein gemeinnütziger Verein Schulden in Millionenhöhe anhäufen kann“. Als Beispiele werden die Profiverträge für die Spieler des Regionalliga-Kaders genannt, aber auch der Umstand, dass der Verein im Sommer bei einem Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern München für einen Tag Tribünen aufbauen ließ. Ein Unterfangen, das nach Medienberichten einen sechsstelligen Betrag gekostet habe, anstatt einen geeigneten Austragungsort zu suchen.

Verein kontert Vorwürfe

Der Verein selbst hat frühzeitig auf den Email-Verteiler reagiert. Darin weist der Verein in Person des Leiters Finanzen Stefan Daniels die Vorwürfe der Privatperson entschieden zurück: Man sei „durchgehend von Fachleuten in der schwierigen Situation unterstützt und beraten“ worden. „Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde rechtzeitig gestellt. Auf die Hintergründe, was den Anzeigenersteller zu einem solchen Verhalten motiviert hat, möchten wir an dieser Stelle nicht weiter eingehen.“

Gegenüber dieser Redaktion teilte die Staatsanwaltschaft Aachen mit, dass bisher noch keine Anzeige wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung eingegangen sei. Der Anzeigensteller sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass es durchaus ein bis zwei Wochen dauern könne, bis die Anzeige an die zuständigen Stellen übermittelt würde.

Sportliche Zukunft ungewiss

Sportlich soll die Saison derweil geregelt zu Ende gehen. In einem Interview mit der Aachener Zeitung hatte Vizepräsident Schümann bereits mitgeteilt, dass man nicht dem Beispiel von Türkspor Dortmund folgen wolle. Ein freiwilliger Rückzug in die Mittelrheinliga nach Saisonende wurde jedoch nicht ausgeschlossen. Am Dienstagabend, so berichtet es Radio Rur, wollte der Verein mit Mannschaft und Trainerteam besprechen, welche Pläne es aktuell gibt.

Die Mannschaft selbst hatte das Trainingspensum bereits vor einigen Wochen um 50 Prozent heruntergefahren und trainiert nur noch dreimal die Woche. Seit einer Woche allerdings gar nicht mehr. Klar sei demnach, dass die ursprünglich vereinbarten Gehälter nicht mehr bezahlt werden könnten. Es läge nun an der Mannschaft und dem Trainerteam, ob sie sich auf weniger Geld einlassen würden.

Dabei hatte es zumindest sportlich in den vergangenen Wochen wieder deutlich besser ausgesehen. Zuletzt feierte die Mannschaft von Trainer Kristoffer Fetz zwei Siege gegen den KFC Uerdingen (5:1) und die U21 des 1. FC Köln (2:1). Zudem belegen die Dürener derzeit mit 35 Punkten den neunten Tabellenrang. Selbst bei einem Punktabzug, den bei einer Eröffnung des Insolvenzverfahrens fällig würde, stünde der Klub noch fünf Punkte über den Abstiegsrängen. Am kommenden Samstag hat der Verein ein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach.