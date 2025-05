Anwärter auf Platz 2 müssen in der Fremde Farbe bekennen

"In unserem letzten Spiel gegen FC Weiden-Ost, haben wir gezeigt, dass wir spielerisch mithalten können. Leider war es aber auch ein Spiegelbild der Saison: Zwei verschossene Elfmeter, individuelle Fehler, die gleich mit einem Gegentor bestraft werden, Unzulänglichkeiten in der Gruppentaktik gegen den Ball. Hinzu kommen viele Verletzte - davon haben wir wieder zwei weitere neue - und dadurch den ständigen Wechsel in der Mannschaftsaufstellung. Die individuelle Stärke von einzelnen Spielern des FC Weiden-Ost hat uns natürlich den Rest gegeben beziehungsweise die Niederlage gebracht. Wir haben noch zwei Chancen zu punkten, weder Pleystein noch Luhe Markt werden es uns einfach machen. Die Trainingsqualität ist in den letzten Woche sichtlich nach oben gegangen, ob das reicht, werden wir erst sehen. Kadertechnisch wird sich auf drei, vier Positionen etwas ändern", so der Vohenstraußer Coach Sascha Haberkorn.

"Wir spielen ein Derby in Vohenstrauß, das ist immer etwas Besonderes. Wenn wir einen Punkt oder drei wollen, dann müssen wir alles geben. Wir haben drei Ausfälle, die müssen wir erst einmal kompensieren. Aber die Spieler haben mein Vertrauen und wir werden alles versuchen, nicht mit leeren Händen nach Hause fahren zu müssen", sagt TSV-Trainer Alex Schön.