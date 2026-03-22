Antwort geliefert: Schneverdingen besiegt Hagen/Uthlede

In der Winterpause verließ mit Samir Rabbi einer der Top-Torschützen den Osterwald, zudem wurde im Januar bekannt, dass Cheftrainer Felix Beck den Verein im Sommer zum Landesliga-Konkurrenten Treubund Lüneburg verlassen wird. Dass Schneverdingen zuletzt mit zwei Niederlagen aus der Winterpause zurückkam, trug sicherlich ebenfalls nicht positiv zur Stimmung bei.

Dieses Mal gelang es den Hausherren jedoch, die Partie schon früh in die eigene Richtung zu lenken. Tarik Pepic brachte den Jahn in die Spur (10.), in der Schlussphase legte Micael Pinto Coelho nach (77.). Hagen/Uthlede ließ sich davon nicht beeindrucken und machte die Begegnung durch einen Treffer von Deik Ehmann nochmal scharf (81.). Letztlich rettete die Beck-Elf den Vorsprung aber doch ins Ziel.