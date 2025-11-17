Freren benötigte in der Anfangsphase zunächst etwas Anlaufzeit, was auch Coach Hoff nach dem Spiel offen einräumte. „Ich glaube, dass wir nach der Niederlage von Mittwoch erst einmal wieder in unser Spiel finden mussten und den Druck von Schwefingen gut überstanden und ausgehalten haben.“ Die Gäste aus Schwefingen starteten mutig, setzten Freren früh unter Druck und hatten in den ersten Minuten mehr Präsenz im Mittelfeld. Freren blieb jedoch stabil, verteidigte konzentriert und wartete auf die erste eigene Offensivaktion.

Diese kam in Form eines besonderen Treffers: Nach einer kurz ausgeführten Ecke folgte eine direkte Hereingabe von Patrick, die sich sehenswert ins Tor senkte und das wichtige 1:0 markierte. Für Hoff war dieser Treffer ein Wendepunkt. „Der Dosenöffner war natürlich die direkte Ecke zum Tor von Patrick. Mit einer Führung spielt es sich einfacher und das hat auch Mut gemacht über den Rest der Spielzeit.“ Von diesem Moment an agierte Freren deutlich selbstbewusster, gewann mehr Zweikämpfe und übernahm die Kontrolle über das Spiel. Schwefingen Coach Daniel Vehring sah ebenfalls seine Mannschaft zu Beginn stärker und stellt dabei den Führungstreffer ein wenig in Frage und sah wie ein Frerener Spieler den Torwart beeinträchtigte – „Da hält er den einen Arm vom Torhüter so klar fest. Wenn man mal nur darauf achtet, dass der eine Arm so klar offensichtlich oben zum Ball geht und der andere macht gefühlt die Schuhe zu, da sieht man das noch. Also es ist klares Foul."

Bis zur Pause erhöhte Freren den Druck kontinuierlich und kam zu weiteren guten Abschlüssen. Ein konsequent ausgespielter Angriff brachte schließlich das 2:0. Die Gäste waren weiterhin zwar gut in der Partie, mussten dann aber nach der Halbzeit zwei weitere frühe Gegentore hinnehmen, womit die Partie entschieden war. „Insgesamt glaube ich, dass der Sieg mehr als verdient war und wir nun weiter selbstbewusst die nächsten Spiele angehen können.", resümiert Hoff nach der Partie. Für Freren ist der Dreier besonders wertvoll: In der Tabelle festigt das Team mit nun 31 Punkten Rang drei und hält den Anschluss an das Spitzenduo Union Lohne (39 Punkte) und ASV Altenlingen (38 Punkte). Schwefingen hingegen bleibt bei 26 Punkten stehen und muss einen kleinen Dämpfer im Rennen um die Topplätze hinnehmen.

Freren sendet damit ein deutliches Lebenszeichen und zeigt, dass die Niederlage unter der Woche nur ein Ausrutscher war. Mit einer solchen Leistung zählt die SG weiterhin zu den stärksten Teams der Liga – und dieser Eindruck soll laut Hoff auch in den kommenden Wochen bestätigt werden.