Antwort auf das Hinspiel? Diepholz ringt um Stabilität

Nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen empfängt die SG Diepholz am kommenden Spieltag die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – einen Gegner, der den Diepholzern bereits im Hinspiel alles abverlangte. Damals unterlag die SG in Seckenhausen mit 1:3 – ein Spiel, das vor allem aufgrund vieler eigener Fehler verloren ging. Nun soll es vor heimischem Publikum besser laufen.

„Seckenhausen ist ein gefährlicher Gegner, der es uns in den letzten Jahren und auch diese Saison im Hinspiel sehr schwer gemacht hat.“, heißt es aus dem Verein. Umso wichtiger sei es, sich diesmal auf das eigene Spiel zu konzentrieren und nicht von äußeren Umständen ablenken zu lassen:

„Wir spielen zuhause und müssen uns nach zuletzt schwachen Leistungen in erster Linie auf uns selbst fokussieren. Die Grundtugenden an den Tag legen und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung mal wieder ein gutes Spiel machen – unabhängig vom Ergebnis.“

Verzichten muss die SG dabei allerdings auf einen wichtigen Mann im Zentrum: Denis Häberle, einer der gesetzten Sechser, fällt mit einem Schlüsselbeinbruch für den Rest der Saison aus. Ein bitterer Rückschlag, gerade in einer Phase, in der Stabilität im Mittelfeld dringend gebraucht wird.