Antwerpens Team kassiert höchste Auswärtsniederlage der Rückrunde

Der zweite Durchgang begann mit einem Osnabrücker Lebenszeichen: Marcus Müller traf den Pfosten – es war die vielleicht spielentscheidende Szene. Denn nur wenige Minuten später setzte sich Owusu mit einer Einzelleistung gegen mehrere Gegenspieler durch und erhöhte auf 2:0. Auch dieser Treffer war nicht zwingend herausgespielt, sondern Folge nachlassender Intensität im Defensivverhalten des VfL.

Dass in der Schlussphase auch noch ein ungestümes Foul von Badjie zum Elfmeter führte, passte ins Bild eines Tages, an dem der VfL defensiv nie zur gewohnten Kompaktheit fand. Arslan verwandelte den fälligen Strafstoß souverän.

Lars Kehl setzte mit seinem satten Schuss aus der Distanz zum 1:3 zwar noch einen positiven Schlusspunkt – zugleich aber auch einen der wenigen Lichtblicke in einer ansonsten zerfahrenen Offensivleistung. Die Lila-Weißen agierten zu häufig im Rückwärtsgang und fanden zu selten in klare Abschlusspositionen.

Erste echte Rückschlagslektion nach geglückter Rettung

Die Partie gegen Essen war in gewisser Weise ein Weckruf. Der VfL hatte sich unter Antwerpen Stabilität, Laufstärke und Disziplin erarbeitet – gegen eine aggressive, zweikampfstarke Essener Mannschaft reichte das allerdings nicht aus. Osnabrück verlor zu viele Zweikämpfe (gerade im Mittelfeld), konnte kaum einmal Tempo ins letzte Drittel tragen und verteidigte Konter zu naiv.

Dass es die höchste Auswärtsniederlage der Rückrunde war, zeigt, wie konstant der VfL zuvor agiert hatte – aber auch, dass es zum Abschluss noch Reserven gibt. Besonders in puncto Defensivverhalten bei Umschaltmomenten und Standardsituationen bleibt vor dem Landespokalfinale gegen Lohne noch Arbeit.

Am kommenden Samstag geht es gegen den SC Verl an der Bremer Brücke. In der Liga ist das Spiel sportlich bedeutungslos – mental aber wichtig, um mit einem besseren Gefühl ins Niedersachsenpokalfinale gegen Blau-Weiß Lohne zu gehen. Dort geht es schließlich nicht nur um einen Titel, sondern auch um den Einzug in den DFB-Pokal – ein Ziel, das nach einer insgesamt starken Rückrunde nicht mehr aus der Hand gegeben werden sollte.

Der Auftritt in Essen war ein Rückfall in alte Muster – aber auch eine Chance zur Korrektur. Antwerpen wird diese Niederlage einordnen können, vor allem mit Blick auf Struktur, Absicherung und Konzentration in Umschaltphasen. Das Spiel in Verl und insbesondere das Pokalfinale bieten nun die Möglichkeit, das starke Gesamtbild der Rückrunde noch einmal mit einem positiven Schlusspunkt zu versehen.

Rot-Weiss Essen – VfL Osnabrück 3:1

Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (64. Matti Wagner), Tobias Kraulich, Julian Eitschberger, Tom Moustier, Ahmet Arslan (86. Mustafa Kourouma), Klaus Gjasula (74. Gianluca Swajkowski), Kaito Mizuta, Ramien Safi (74. Dominik Martinovic), Kelsey Meisel (64. Eric Voufack) - Trainer: Uwe Koschinat

VfL Osnabrück: Luca Böggemann, Maxwell Gyamfi, Niklas Wiemann (56. Bashkim Ajdini), Yigit Karademir, Niklas Kölle (65. Braydon Manu), Dave Gnaase (56. Bryang Kayo), Niklas Niehoff (56. Ismail Badjie), Kofi Amoako, Bryan Henning (66. Joël Zwarts), Lars Kehl, Marcus Müller - Trainer: Frithjof Hansen - Trainer: Marco Antwerpen - Trainer: Frank Döpper

Schiedsrichter: Mario Hildenbrand (Nassing) - Zuschauer: 19300

Tore: 1:0 Kelsey Meisel (14.), 2:0 Kelsey Meisel (50.), 3:0 Ahmet Arslan (85. Foulelfmeter), 3:1 Lars Kehl (87.)