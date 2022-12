Aplerbecks Stürmer Maximilian Podehl gehört seit Jahren zu den Toptorjägern in der Oberliga Westfalen. – Foto: Marco Pierotti

Antwerpen, Helmes, Farke & Co - die Oberliga-Torjäger seit 2002 Klangvolle Namen haben sich in diesem Jahrtausend ganz vorne in die Torjägerlisten der Oberliga Westfalen eingetragen.

FuPa Westfalen hat für euch den großen Überblick:

Saison 2001/2002 1. Sergei Titartchouk (FC Schalke 04 Amateure) | 19 Tore

2. Pierre Nguindjell (VfB Fichte Bielefeld) | 17 Tore

3. Thorsten Kornmaier (VfB Hüls) | 15 Tore

3. Karsten Werlein (Sportfreunde Oestrich) | 15 Tore Saison 2002/03 1. Daniel Farke (SV Lippstadt 08) | 28 Tore

2. Dirk Bültbrun (FC Eintracht Rheine) | 23 Tore

3. Alexander Schiller (FC Gütersloh) | 18 Tore Saison 2003/04 1. Fatih Tastan (LR Ahlen Amateure) | 21 Tore

2. Philipp Böwing-Schmalenbrock (SpVg Emsdetten 05 | 19 Tore

3. Cetin Aydin (TSG Sprockhövel) | 18 Tore

3. Soner Dayangan (VfB Fichte Bielefeld) | 18 Tore

3. Oktay Güney (SC Hassel) | 18 Tore

3. Patrick Helmes (Sportfreunde Siegen II) | 18 Tore Saison 2004/05 1. Wojciech Pollok (SV Lippstadt 08) | 22 Tore

2. Soner Dayangan (VfB Fichte Bielefeld) | 21 Tore

3. Marco Antwerpen (FC Schalke 04 Amateure) | 19 Tore

3. Philipp Böwing-Schmalenbrock (SpVg Emsdetten 05) | 19 Tore

3. Christian Erwig (SV Schermbeck) | 19 Tore Saison 2005/06 1. Seyfullah Kalayci (VfB Hüls) | 24 Tore

2. Sebastian Hille (VfL Bochum II) | 18 Tore

3. Bilal Aziz (FC Schalke 04 II) | 16 Tore

3. Dirk Flock (FC Gütersloh) | 16 Tore Saison 2006/07 1. Julian Lüttmann (Sportfreunde Lotte) | 24 Tore

2. Daniel Scherning (DSC Arminia Bielefeld II) | 22 Tore

3. Christian Erwig (FC Schalke 04 II) | 21 Tore

4. Soner Dayangan (SC Verl) | 20 Tore Saison 2007/08 1. Samir El Nounou (VfL Bochum II) | 24 Tore

2. Philipp Böwing-Schmalenbrock (Sportfreunde Lotte) | 22 Tore

3. Marcus Fischer (FC Eintracht Rheine) | 21 Tore

4. Zlatko Jancic (DSC Arminia Bielefeld II) | 20 Tore Saison 2008/09 (Einführung der NRW-Liga; diese ersetzte u. a. die Oberliga Westfalen) 1. Daniel Nigbur (SSVg Velbert) | 23 Tore

2. Ercan Aydogmus (Bonner SC) | 21 Tore

2. Kevin Kruth (Fortuna Köln) | 21 Tore

4. Manuel Junglas (Alemannia Aachen II) | 20 Tore

5. Achilleas Courtoglou (SF Oestrich) | 18 Tore Saison 2009/10 (NRW-Liga) 1. Dominic Jansen (SC Wiedenbrück) | 25 Tore

2. Emrah Uzun (Sportfreunde Siegen) | 17 Tore

3. Seyit Ersoy (SV Schermbeck) | 16 Tore

3. Daniel Nigbur (SSVg Velbert) | 16 Tore Saison 2010/11 (NRW-Liga) 1. Fabian Montabell (Fortuna Köln) | 22 Tore

2. Daniel Engelbrecht (Alemannia Aachen II) | 21 Tore

3. Sebastian Janas (SSVg Velbert) | 19 Tore

4. Dennis Buschening (Westfalia Rhynern) | 14 Tore Saison 2011/12 (NRW-Liga) 1. Mike Wunderlich (Viktoria Köln) | 32 Tore

2. Denis Pozder (Alemannia Aachen II) | 22 Tore

3. Christian Erwig (VfB Hüls) | 21 Tore

3. Gianluca Marzullo (DSC Arminia Bielefeld II) | 21 Tore