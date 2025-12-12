Antreten, um weiterzukommen

"Wenn wir an einem Hallenturnier teilnehmen, wollen wir natürlich so weit kommen wie möglich, wir haben da schon den Ehrgeiz, in der Gruppe weiterzukommen", sagte FCS-II-Trainer Sammer Mozain im Hinblick auf die Teilnahme seines Teams am 3. Helmut-Jung-Cup des FC Kandil. Das Turnier ist quasi ein Heimspiel für das FCS-Team, denn es wird in der Joachim-Deckarm-Halle im Saarbrücker Stadtteil St. Johann (Halbergstr.) ausgetragen, Das erste Turnierspiel der Malstatter Drittligareserve wird um 12.34 Uhr angepfiffen, Gegner ist Bezirksligist SF Heidstock. Danach geht es gegen die Zweite des Verbandsligisten FSG 08 Schiffweiler, ehe zum Gruppenfinale der Ligakonkurrent SV Saar 05 Jugend auf das Mozain-Team wartet. "Wir haben wieder eine ganz junge Truppe, es werden auch drei A-Junioren dabei sein, die sonst in der Halle nicht spielen würden. Es sind andere Verhältnisse wie auf dem Feld deshalb können wir nicht davon ausgehen, dass wir gegen Saar 05 um den Gruppensieg oder ums Weiterkommen spielen, wir müssen unsere ersten Spiele erst mal gewinnen", warnt Mozain davor, die ersten beiden Gegner zu unterschätzen. Die Finalspiele finden dann am Sonntag an gleicher stelle statt.