Antrag abgelehnt: FLVW bügelt Bezirksliga-Vizemeister ab Das Statement des VFA von red · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thorsten Wiethege

Die Posse rund um das Thema "Punktgleichheit" geht weiter. Nachdem der punktgleiche und in der Aufstiegsrunde ausgeschiedene Bezirksliga 11-Vizemeister SuS Stadtlohn auf Antrag in die Landesliga eingruppiert wird, wurde der Antrag der restlichen Vizemeister abgelehnt. FuPa Westfalen liegt das Schreiben des Verbands-Fußball-Ausschusses (VFA), unterschrieben vom Vorsitzenden Reinhold Spohn, vor, das dem SV Ararat Gevelsberg zugesandt wurde. Die Bezirksliga-Vizemeister werden nach FuPa-Informationen Rechtsmittel gegen die Ablehnung einlegen. Währenddessen steht die sportgerichtliche Entscheidung zur nach Punktgleichheit aus der Landesliga abgestiegene SF DJK Mastbruch immer noch aus. Eine Entscheidung wird nach FuPa-Informationen am morgigen Freitag erwartet.

Die Ablehnung im Wortlaut: "Der Verbandsfußball-Ausschuss hat in seiner Sitzung am 16.06.2026 beschlossen, diesen Antrag auf Eingruppierung in die Landesliga zurückzuweisen. Es ist zwar richtig, dass aufgrund eines Hinweises des Bezirkssportgerichts 1 mit dem Verein SuS Stadtlohn eine Einigung dahingehend erzielt wurde, dass dieser Verein zusätzlich in die Landesliga eingruppiert wird. Aus diesem Verfahren, an dem Ihr Verein nicht beteiligt war, kann der hier antragstellende Verein indes keine Rechtsfolgen für sich selbst herleiten.

Denn im Gegensatz zum SuS Stadtlohn lag der hier antragstellende Verein zum Saisonende nicht punktgleich mit dem Tabellenersten. Diese Punktgleichheit war jedoch der ausschließliche Anlass für die unterschiedlichen Auffassungen zur Interpretation des Zusatzes zur Auf- und Abstiegsregelung überkreislich und damit der ausschließliche Grund für das sportgerichtliche Verfahren und die mit dem Verein in diesem Rahmen getroffene Vereinbarung. Der hier antragstellende Verein belegt jedoch bereits nach der Punktewertung in der Abschlusstabelle eindeutig Platz 2, ohne dass es des Rückgriffs auf den Zusatz zur Auf- und Abstiegsregelung überkreislich bedurft hätte. Insoweit stellte sich gerade nicht die Frage, ob die Tordifferenz herangezogen oder ein Entscheidungsspiel durchgeführt hätte werden müssen. Richtig ist zwar, dass SuS Stadtlohn an den Entscheidungsspielen zur Landesliga teilgenommen hat. Der hier antragstellende Verein ist jedoch in diesen Entscheidungsspielen sportlich und nicht gegen SuS Stadtlohn gescheitert. Er hat sich sportlich als Tabellenzweiter in der Entscheidungsrunde der Tabellenzweiten nicht für den Aufstieg qualifizieren können und ein konkreter Zusammenhang dieser Tatsache mit der späteren Entscheidung, dass der SuS Stadtlohn in die Landesliga eingruppiert wird, ist nicht ersichtlich.