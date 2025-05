Antonio und Joel Lombardi verstärken den FC Stoppenberg

Dem FC Stoppenberg gelingt ein echter Transfer-Coup. Mit Antonio und Joel Lombardi wechseln gleich zwei Top-Spieler an den Hallo. Antonio Lombardi kommt in 18 Partien auf drei Tore in dieser Saison, während Joel zwei Treffer und vier Assists und zwölf Duellen auf dem Konto hat. Antonio kommt vom A-Ligisten FC Karnap und Joel von Fatihspor Essen. Die Stimmen zu den Transfers: