Antonio Saponaro schnürt Dreierpack – klarer Sieg gegen Waldperlach

Aschheim holt einen deutlichen Sieg gegen Waldperlach – Foto: Sven Leifer

In der Anfangsphase taten sich die Gastgeber schwer, hatten die Angelegenheit dann aber bis zum Schluss meist fest im Griff. Nach einer Flanke von Waldperlachs Kapitän Luca Mancusi traf Zoran Dimitrijevic mit einem Kopfball aus fünf Metern die Latte (2.). „Ich bin sehr zufrieden und habe bis auf den wackeligen Start nichts auszusetzen“, sagte Aschheims Trainer Vincenzo Contento. Seine Elf ging prompt in Führung: Winter-Neuzugang Jose Monzonis Montilla eroberte 25 Meter vor dem gegnerischen Kasten den Ball, legte auf Didier Nguelefack ab, der passte in die Mitte und Diego Contento profitierte von einer zu kurzen Abwehr der Gäste (8.).

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim sind mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg über den SV Waldperlach in die Restrunde gestartet. Angreifer Antonio Saponaro trug mit seinen Saisontreffern 14 bis 16 entscheidend dazu bei, dass der Tabellenzweite Boden auf Spitzenreiter VfB Forstinning (1:1 in Dorfen) gut machte.

Aschheim dominiert – Contento gibt Comeback nach Kreuzbandriss

Vor dem 2:0 durch Antonio Saponaro (16.) hatte sich Teeo Pejazic im Anschluss an einen Einwurf von Alessandro Contento auf der rechten Seite durchgesetzt und sich dabei ebenso einen Assist verdient, wie beim 3:0, als Saponaro zunächst eine Hereingabe von Nguelefack verpasste, dann aber das Pejazic-Zuspiel von der anderen Seite verwertete (36.).

Pejazic hatte bei einer Direktabnahme nach einem Eckstoß von Diego Contento den vierten Aschheimer Treffer auf dem Fuß (44.) und vergab auch die Topchance zum 5:0 (87.). Nachdem Nguelefack unbewacht übers Tor geköpft hatte (62.), traf Saponaro nach einer Ecke von Sinisa Antonic per Kopf (87.). Auf der Gegenseite verpasste Simon Bartholomae völlig unbedrängt das sichere Ehrentor (90.+4). Aschheims Domenico Contento feierte nach seinem im November 2024 erlittenen Kreuzbandriss sein Liga-Comeback.